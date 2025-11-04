Buồn của Lamine Yamal

Sau khi chia tay ngôi sao bóng đá trẻ Lamine Yamal, nữ ca sĩ người Argentina Nicki Nicole đang trở thành tâm điểm chú ý khi bị bắt gặp xuất hiện thân mật bên một người đàn ông lạ mặt.

Theo truyền thông Argentina, Nicki Nicole được cho là đã rời khỏi một hộp đêm ở Buenos Aires cùng một chàng trai được xác định là YouTuber người Argentina có tên Mernuel. Cả hai sau đó được cho là đã cùng tới một khách sạn gần đó và ở bên nhau suốt đêm. Một người bạn của nữ ca sĩ tiết lộ: “Tôi nhìn thấy họ rời đi cùng nhau, trông rất thân mật”.

Chàng trai được đồn là tình mới của Nicki Nicole

Thông tin này được đưa ra chỉ ít ngày sau khi Nicki Nicole và Lamine Yamal, tài năng trẻ của Barcelona, chính thức xác nhận “đường ai nấy đi”. Trước đó, cặp đôi từng khiến mạng xã hội bùng nổ khi công khai tình cảm dù khoảng cách tuổi tác khá lớn, Yamal mới 18 tuổi, còn Nicki Nicole đã 25.

Khi được hỏi về mối quan hệ, Yamal lên tiếng: “Chúng tôi chỉ đơn giản là chia tay, thế thôi. Không có ai xen vào, không có chuyện phản bội”. Dù vậy, việc Nicki Nicole nhanh chóng bị đồn “cặp kè” người mới khiến dư luận dấy lên nhiều nghi ngờ. Một số hình ảnh và đoạn tin nhắn được lan truyền trên mạng càng khiến câu chuyện thêm phần ồn ào.

Phía Nicki Nicole hiện vẫn giữ im lặng, không bình luận về tin đồn hẹn hò với Mernuel. Trong khi đó, người hâm mộ Lamine Yamal tỏ ra tiếc nuối, cho rằng mối tình chênh lệch tuổi của cặp đôi kết thúc quá chóng vánh.

Yamal và bạn gái đã chia tay

Hiện, cả hai đều đang tập trung cho sự nghiệp riêng, Yamal tiếp tục tỏa sáng trong màu áo Barcelona, còn Nicki Nicole vẫn duy trì hoạt động âm nhạc sôi nổi tại quê nhà Argentina. Tuy nhiên, tin đồn tình cảm mới của nữ ca sĩ vẫn đang là chủ đề nóng trên mạng xã hội Mỹ Latinh và châu Âu.