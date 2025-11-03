Lamine Yamal "cắm sừng" bạn gái hơn 7 tuổi?

Ngôi sao trẻ của Barcelona – Lamine Yamal đã chính thức xác nhận anh và nữ ca sĩ người Argentina Nicki Nicole đã "đường ai nấy đi", đồng thời phủ nhận hoàn toàn những tin đồn cho rằng anh ngoại tình với một influencer người Ý.

Thần đồng bóng đá chia sẻ:

"Chúng tôi không còn bên nhau nữa. Nhưng không hề có chuyện phản bội nào cả. Tôi chưa từng không chung thủy hay ở bên người khác khi còn trong mối quan hệ này".

Lamine Yamal chia tay nữ rapper

Lời khẳng định của Yamal được đưa ra giữa lúc mạng xã hội lan truyền tin anh bị bắt gặp đi cùng một người mẫu Ý sau khi trở về từ chuyến du đấu. Trước đó, nhiều bài đăng thân mật giữa Yamal và Nicki Nicole cũng đã biến mất khỏi Instagram, khiến người hâm mộ càng tin vào tin đồn "người thứ ba". Tuy nhiên, theo Yamal, mối quan hệ đã kết thúc trước chuyến đi và hoàn toàn không có sự phản bội nào xảy ra.

Cặp đôi từng gây chú ý khi công khai hẹn hò vào tháng 8/2025, không chỉ bởi sự nổi tiếng của cả hai mà còn vì khoảng cách tuổi tác 7 năm, Yamal mới 18 tuổi, trong khi Nicki Nicole đã 25 tuổi và là ca sĩ từng được đề cử Grammy Latin. Họ thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, từ các buổi hòa nhạc đến những kỳ nghỉ riêng tư, trước khi bất ngờ xóa ảnh chung trong tháng 10.

Cặp đôi quen nhau trong bữa tiệc sinh nhật của Yamal

Hiện tại, Yamal đang trong giai đoạn nghỉ thi đấu vì chấn thương vùng háng, và việc chia tay Nicki Nicole càng khiến anh trở thành tâm điểm chú ý ngoài sân cỏ. Dù vậy, ngôi sao trẻ của Barcelona vẫn tỏ ra bình tĩnh, khẳng định bản thân muốn tập trung cho bóng đá và tránh xa ồn ào đời tư.