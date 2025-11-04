ZingSpeed Mobile – Game đua xe đỉnh cao trên di động: Bật tốc độ cùng Gen Z tại NSOC Unitour

Trong không khí sôi động của chuỗi hành trình kết nối và lan tỏa eSports học đường của NSOC Unitour 2025 - thuộc khuôn khổ giải đấu Thể thao điện tử sinh viên toàn quốc NSOC 2025, ZingSpeed Mobile - tựa game đua xe đình đám của VNGGames chính thức đồng hành cùng hành trình này, mang đến năng lượng tốc độ, bản lĩnh chinh phục và tinh thần trẻ trung của thế hệ Gen Z.

ZingSpeed Mobile - Game đua xe 3D đỉnh cao trên di động, bật tốc độ cùng Gen Z

Từ khi ra mắt, ZingSpeed Mobile đã khẳng định vị thế là một trong những tựa game đua xe hàng đầu Việt Nam, thu hút hàng triệu tay đua trẻ nhờ lối chơi kịch tính, hệ thống xe đua phong phú và đồ họa sống động. Không chỉ kế thừa tinh hoa từ phiên bản PC huyền thoại với hơn 10 năm tuổi đời, tựa game 3D đỉnh cao này còn bùng nổ với lối chơi nhanh, cuốn hút, dành riêng cho thế hệ Gen Z - những tay đua trẻ trung, yêu thích thử thách và không ngại "bật mode" tốc độ.

Không chỉ là một trò chơi giải trí, ZingSpeed Mobile còn là biểu tượng của tốc độ, đam mê và khát vọng bứt phá - những giá trị đồng điệu hoàn hảo với tinh thần sinh viên hiện đại.

ZingSpeed Mobile đồng hành cùng NSOC 2025 - Lan tỏa tinh thần bứt phá, kết nối cộng đồng sinh viên yêu thử thách

NSOC Unitour đi qua 6 điểm trường Đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, được thiết kế như một ngày hội giải trí đa sắc. Tại đây, sinh viên không chỉ theo dõi các trận vòng loại NSOC 2025 đầy kịch tính, mà còn được tham gia hàng loạt hoạt động thú vị: talkshow định hướng nghề nghiệp cùng các diễn giả chuyên môn, giao lưu cùng các KOLs, chương trình âm nhạc với sự góp mặt của những ca sĩ/nghệ sĩ nổi tiếng, các tiết mục trình diễn cosplay đặc sắc, cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm với vô vàn phần quà hấp dẫn… Những hoạt động này không chỉ mang tính giải trí mà còn kết nối cộng đồng sinh viên qua tinh thần thi đấu fair-play, sáng tạo và đam mê.

Gian hàng của ZingSpeed Mobile tại NSOC Unitour ở mỗi điểm trường đại học.

Chia sẻ về hành trình đồng hành cùng NSOC Unitour 2025, đại diện ZingSpeed Mobile cho biết:

"ZingSpeed Mobile luôn tin rằng tinh thần tốc độ không chỉ nằm trong trò chơi, mà còn là cách Gen Z chinh phục cuộc sống. Chúng tôi muốn mang đến cho sinh viên cơ hội để thể hiện bản thân, cùng nhau trải nghiệm, kết nối và lan tỏa năng lượng tích cực qua mỗi thử thách."

Với thông điệp "Bật tốc độ cùng Gen Z", ZingSpeed Mobile mong muốn trở thành nguồn cảm hứng cho giới trẻ Việt Nam - những người không ngừng khám phá, học hỏi và tiến về phía trước với niềm đam mê không giới hạn.

Tại mỗi điểm dừng của NSOC Unitour, gian hàng trải nghiệm của ZingSpeed Mobile luôn là khu vực thu hút đông đảo sinh viên tham gia. Tại đây, người chơi có cơ hội nhận những phần quà độc quyền từ nhà phát hành VNGGames.

Không chỉ dừng lại ở việc đồng hành cùng các sự kiện eSports, ZingSpeed Mobile còn không ngừng đầu tư và nâng cấp hệ thống giải đấu chuyên nghiệp, tạo nên hệ sinh thái đua xe phong phú nhất nhì hiện nay tại Việt Nam. Các giải đấu quy mô từ bán chuyên đến chuyên nghiệp đã góp phần đưa cộng đồng ZingSpeed Mobile ngày càng lớn mạnh - nơi hàng trăm nghìn tay đua cùng nhau cháy hết mình vì đam mê tốc độ.

Sự đồng hành giữa ZingSpeed Mobile và NSOC 2025 chính là minh chứng cho sự hợp tác, chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp trên hành trình lan tỏa những giá trị tích cực của eSports đến cộng đồng sinh viên, đúng như tinh thần United We Rise mà giải đấu NSOC 2025 muốn hướng tới. Từ những trận đấu tại các điểm trường Đại học đến những ước mơ vươn tầm chuyên nghiệp, ZingSpeed Mobile tin rằng mọi sinh viên đều có thể "bứt phá về đích", nếu dám chiến đấu vì đam mê.

NSOC 2025 là giải đấu Thể thao điện tử dành riêng cho sinh viên Việt Nam. Giải đấu có quy mô hơn 10 tỷ đồng, riêng tổng giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng, tranh tài ở hai tựa game Valorant và Đấu Trường Chân Lý. NSOC 2025 có thể nói là sự kiện eSports tầm cỡ và đáng mong đợi nhất trong năm đối với cộng đồng sinh viên Việt Nam.

NSOC 2025 được tổ chức bởi OEG, phối hợp đồng tổ chức cùng BEAT Network, đơn vị triển khai OEG Studio, với sự đồng hành, tư vấn của Uỷ ban Olympic Việt Nam. Giải đấu chính thức khởi tranh từ ngày 1/11, chung kết Quốc gia dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 tại thủ đô Hà Nội.

Theo dõi thêm thông tin về giải đấu NSOC 2025 tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/giaidausinhvientoanquoc

Landing Page: https://nsoc.oeg.vn/