Bị FIFA bác kháng cáo, LĐBĐ Malaysia đòi kiện lên Tòa án Trọng tài Thể thao

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) vừa ra thông báo chính thức khẳng định không chấp nhận án phạt mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đưa ra liên quan tới vụ gian lận nhập tịch cầu thủ. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục đấu tranh và sẵn sàng đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) nếu cần thiết.

Trước đó, FIFA đã bác đơn kháng cáo của FAM cùng 7 cầu thủ Malaysia bị cho là vi phạm quy định về nhập tịch để thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Theo phán quyết, FAM phải nộp phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng hơn 9 tỉ đồng), trong khi mỗi cầu thủ liên quan bị phạt 2.000 CHF và cấm tham gia hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng.

Tuy nhiên, FAM tuyên bố vẫn đang yêu cầu FIFA cung cấp bản giải trình chi tiết bằng văn bản, nhằm nắm rõ căn cứ và quy trình điều tra của tổ chức này. Sau khi nhận được tài liệu chính thức, FAM sẽ xem xét kháng cáo lên CAS để bảo vệ danh dự và quyền lợi của bóng đá Malaysia.

Nếu phán quyết của FIFA được giữ nguyên, Malaysia có thể phải hủy kết quả các trận thắng trước Việt Nam và Nepal ở vòng loại Asian Cup 2027, điều này sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện bảng đấu.

LĐBĐ Malaysia quyết kiện tới cùng

FAM khẳng định luôn tôn trọng luật lệ quốc tế, nhưng cho rằng FIFA cần xem xét kỹ hơn các bằng chứng và quy trình nhập tịch của các cầu thủ nói trên. Đại diện liên đoàn nhấn mạnh:

"Chúng tôi sẽ làm mọi cách trong khuôn khổ pháp lý để bảo vệ hình ảnh bóng đá Malaysia".

Vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông Đông Nam Á, bởi phán quyết cuối cùng không chỉ ảnh hưởng đến đội tuyển Malaysia mà còn tác động trực tiếp đến vị thế của các đội cùng bảng, trong đó có đội tuyển Việt Nam.