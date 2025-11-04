Crossfire: Legends đồng hành cùng NSOC 2025, khẳng định vị thế tiên phong lan toả văn hoá eSports lành mạnh đến cộng đồng sinh viên

Trong bối cảnh eSports đang ngày càng khẳng định vị thế như một lĩnh vực thể thao chuyên nghiệp, Crossfire: Legends - tựa game bắn súng huyền thoại do VNGGames hợp tác phát hành cùng Tencent Games - chính thức đồng hành cùng Giải đấu Thể thao điện tử sinh viên toàn quốc - National Student Open Cup (NSOC) 2025 với tư cách là Đơn vị đồng hành, góp phần thúc đẩy phong trào eSports sinh viên Việt Nam phát triển mạnh mẽ và lành mạnh.

Gian hàng của Crossfire: Legends đồng hành cùng NSOC Unitour tại 6 điểm trường Đại học tại Hà Nội và TP. HCM.

Hành trình trở lại ấn tượng của Crossfire: Legends - "tượng đài" FPS huyền thoại

Ra mắt lần đầu tại Việt Nam vào năm 2017, Crossfire: Legends từng tạo nên cơn sốt toàn quốc với hàng triệu người chơi nhờ lối chơi chiến thuật kịch tính, đồ họa ấn tượng và hệ thống thi đấu chuyên nghiệp đậm chất eSports.

Sau thời gian nâng cấp và hoàn thiện, Crossfire: Legends nay trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết với phiên bản tối ưu cho nền tảng di động, mang đến trải nghiệm mượt mà, cân bằng và chuẩn eSports thế hệ mới.

Điểm khác biệt lớn nhất của Crossfire: Legends chính là tính đồng đội cao độ - nơi mọi pha xử lý, chiến thuật và phối hợp đều có thể xoay chuyển cục diện trận đấu. Đây không chỉ là thử thách dành cho kỹ năng cá nhân, mà còn là "phép thử" cho khả năng phối hợp và tinh thần đồng đội - những giá trị cốt lõi mà eSports luôn đề cao.

Và đặc biệt, cùng với sự trở lại này, những giải đấu chính thức của Crossfire: Legends cũng đang được chuẩn bị, hứa hẹn mang đến những "chiến trường" rực lửa, nơi các xạ thủ sẽ được cháy hết mình, tạo nên sân chơi kịch tính và bùng nổ trong làng eSports Việt Nam thời gian tới.

Đông đảo game thủ tham gia thi đấu game Crossfire: Legends để nhận những phần quà hấp dẫn từ Nhà phát hành VNGGames tại NSOC Unitour.

Đồng hành cùng NSOC - Đồng hành cùng thế hệ game thủ trẻ

NSOC 2025 là sân chơi quy mô quốc gia quy tụ sự tham gia của hàng nghìn sinh viên yêu thích eSports trên khắp Việt Nam. Việc đồng hành cùng giải đấu với tư cách Đơn vị đồng hành thể hiện sự cam kết Crossfire: Legends cũng như nhà phát hành VNGGames trong việc đầu tư phát triển cộng đồng eSports sinh viên - nơi sản sinh những tài năng, những nhà vô địch tương lai. Đồng thời cũng khẳng định vị thế của mình như một trong những tựa game tiên phong trong việc định hình văn hóa eSports Việt Nam.

Thông qua NSOC 2025, Crossfire: Legends muốn lan tỏa thông điệp eSports không chỉ là trò chơi, mà là hành trình rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh và tinh thần đồng đội.

NSOC Unitour đi qua 6 điểm trường Đại học tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, được thiết kế như một ngày hội giải trí đa sắc. Tại đây, sinh viên không chỉ theo dõi các trận vòng loại NSOC 2025 đầy kịch tính, mà còn được tham gia hàng loạt hoạt động thú vị: Talkshow định hướng nghề nghiệp cùng các diễn giả chuyên môn, giao lưu cùng các KOLs nổi tiếng, chương trình âm nhạc, trình diễn cosplay đặc sắc, cùng hàng loạt hoạt động trải nghiệm với vô vàn phần quà hấp dẫn… Những hoạt động này không chỉ mang tính giải trí mà còn kết nối cộng đồng sinh viên qua tinh thần thi đấu fair-play, sáng tạo và đam mê.



Sự đồng hành giữa Crossfire: Legends và NSOC 2025 chính là minh chứng cho sự hợp tác, chung tay của các đơn vị, doanh nghiệp trên hành trình lan tỏa những giá trị tích cực của eSports đến cộng đồng sinh viên, đúng như tinh thần United We Rise mà giải đấu NSOC 2025 muốn hướng tới. Từ những trận đấu tại các điểm trường Đại học đến những ước mơ vươn tầm chuyên nghiệp, Crossfire: Legends tin rằng mọi sinh viên đều có thể trở thành huyền thoại, nếu dám chiến đấu vì đam mê.

NSOC 2025 là giải đấu Thể thao điện tử dành riêng cho sinh viên Việt Nam. Giải đấu có quy mô hơn 10 tỷ đồng, riêng tổng giải thưởng lên đến 2 tỷ đồng, tranh tài ở hai tựa game Valorant và Đấu Trường Chân Lý. NSOC 2025 có thể nói là sự kiện eSports tầm cỡ và đáng mong đợi nhất trong năm đối với cộng đồng sinh viên Việt Nam.

NSOC 2025 được tổ chức bởi OEG, phối hợp đồng tổ chức cùng BEAT Network, đơn vị triển khai OEG Studio, với sự đồng hành, tư vấn của Uỷ ban Olympic Việt Nam. Chung kết Quốc gia dự kiến diễn ra vào cuối tháng 11 tại thủ đô Hà Nội.

Đặc biệt, trong khuôn khổ Chung kết NSOC 2025, Crossfire: Legends sẽ mang đến trận showmatch đặc biệt - nơi những xạ thủ hàng đầu cùng nhau "tái hiện chiến trường huyền thoại", hứa hẹn bùng nổ cảm xúc và khẳng định sức hút mạnh mẽ của dòng game FPS kinh điển trong cộng đồng eSports Việt Nam.

Theo dõi thêm thông tin về giải đấu NSOC 2025 tại:

Fanpage: https://www.facebook.com/giaidausinhvientoanquoc

Landing Page: https://nsoc.oeg.vn/