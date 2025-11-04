Nóng: FIFA bác đơn kháng cáo của Malaysia vụ gian lận nhập tịch trong trận với Việt Nam

Tối 3/11, Ủy ban Giải quyết khiếu nại FIFA đã ban hành quyết định bác bỏ toàn bộ đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ nhập tịch liên quan đến án kỷ luật do Ủy ban Kỷ luật FIFA đưa ra trước đó.

Theo kết luận của FIFA, 7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vítor Brandão Figueiredo, Jon Irazábal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano cùng với LĐBĐ Malaysia đã vi phạm Điều 22 của Bộ luật Kỷ luật FIFA, liên quan đến hành vi làm giả và giả mạo tài liệu nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia Malaysia.

FIFA giữ nguyên án phạt cho LĐBĐ Malaysia

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ, các chứng cứ và tiến hành phiên điều trần, Ủy ban giải quyết khiếu nại FIFA quyết định bác bỏ toàn bộ kháng cáo và giữ nguyên các án phạt được Ủy ban Kỷ luật FIFA ban hành trước đó, cụ thể:

– LĐBĐ Malaysia (FAM) bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (CHF);

– 7 cầu thủ vi phạm mỗi người bị phạt 2.000 CHF;

– Các cầu thủ này tiếp tục chịu án đình chỉ 12 tháng khỏi mọi hoạt động bóng đá.

Theo thông báo từ FIFA, FAM và các cầu thủ đã được gửi quyết định trong ngày hôm nay. Các bên có 10 ngày để yêu cầu bản quyết định chi tiết, và sau đó có 21 ngày để kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao.

Đội tuyển Malaysia vẫn được phép thi đấu các trận còn lại tại vòng loại cuối Asian Cup 2027. Tuy nhiên, theo quy định về kỷ luật của AFC, đội tuyển Malaysia đối mặt với nguy cơ bị xử thua 0-3 ở các trận đấu trước Nepal và Việt Nam, do sử dụng cầu thủ không đủ tư cách thi đấu.