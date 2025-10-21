LĐBĐ Malaysia đính chính: VFF tố cáo vụ gian lận nhập tịch lên FIFA chỉ là giả định

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) mới đây đã chính thức lên tiếng đính chính thông tin gây xôn xao dư luận về việc “một cá nhân từ Việt Nam tố cáo FAM lên FIFA”. Theo Phó Chủ tịch FAM, ông Datuk S. Sivasundaram, đây chỉ là giả định nội bộ, hoàn toàn không có bằng chứng cụ thể để khẳng định thông tin này là sự thật.

Trước đó, truyền thông khu vực rộ tin rằng FAM bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xử phạt nặng do hành vi gian lận hồ sơ nhập tịch cầu thủ, và nguyên nhân được đồn đoán là có “đơn tố cáo” từ Việt Nam. Tuy nhiên, trong thông cáo mới nhất, phía Malaysia khẳng định: “Chúng tôi không có bằng chứng cho thấy người khiếu nại đến từ Việt Nam. Việc này chỉ là giả định, không thể xác thực".

LĐBĐ Malaysia đính chính thông tin

Theo kết luận của FIFA, FAM đã sử dụng hồ sơ giả để xin cấp phép thi đấu cho 7 cầu thủ nhập tịch, chứ không chỉ 5 người như thông tin trước đây. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng quy định về tư cách cầu thủ và quy trình đăng ký thi đấu quốc tế.

Với sai phạm này, FAM bị FIFA xử phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương hơn 11,6 tỷ đồng). Bên cạnh đó, 7 cầu thủ liên quan cũng bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ mỗi người và treo giò 12 tháng. Liên đoàn Malaysia hiện đã gửi đơn kháng cáo lên FIFA và cho biết sẵn sàng đưa vụ việc ra Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) để được xem xét lại.

Về phía Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) được xác nhận không có bất kỳ động thái hay tài liệu nào liên quan đến vụ việc này. Như vậy, những lời đồn đoán rằng “Việt Nam tố cáo Malaysia lên FIFA” là không có cơ sở, chỉ xuất phát từ suy đoán trong nội bộ FAM.