LĐBĐ Malaysia cho biết đã nhận tin VFF kiện lên FIFA vụ 7 cầu thủ gian lận nhập tịch

Quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), ông Yusoff Mahadi, mới đây xác nhận rằng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã nộp đơn khiếu nại lên FIFA, liên quan đến việc Malaysia sử dụng các cầu thủ nhập tịch nghi làm giả hồ sơ quốc tịch trong các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2026.

Trong phát biểu với báo giới Malaysia, ông Yusoff cho biết:

“Không chỉ Nepal, phía Việt Nam cũng đã gửi khiếu nại về cùng một vấn đề. Tuy nhiên, chúng tôi tin tưởng mọi giấy tờ đều hợp lệ và sẵn sàng hợp tác với FIFA trong quá trình điều tra".

Theo thông tin từ FAM, 7 cầu thủ nhập tịch đang thi đấu cho đội tuyển Malaysia – trong đó có những cái tên nổi bật như Hector Hevel, Joao Figueiredo, Rodrigo Holgado... bị cáo buộc khai gian thông tin về nguồn gốc và thời gian cư trú để được cấp quốc tịch Malaysia hợp lệ theo quy định của FIFA.

Sự việc khiến dư luận khu vực đặc biệt quan tâm, nhất là sau khi cả tuyển Việt Nam và Nepal đều thua Malaysia ở trận đấu vòng loại hồi tháng 3/2025. Cả hai liên đoàn của Việt Nam và Nepal đều được cho là đã gửi đơn tố cáo lên FIFA nhằm làm rõ tính hợp pháp trong việc đăng ký cầu thủ của đối thủ.

FIFA đã phạt 7 cầu thủ có yếu tố gian lận nhập tịch của Malaysia trước đó, hiện tại LĐBĐ Malaysia đang kháng cáo

Ông Yusoff Mahadi khẳng định, Malaysia không lo ngại và đã chính thức nộp đơn kháng cáo lên FIFA vào ngày 15/10/2025, đồng thời sẵn sàng cung cấp toàn bộ hồ sơ pháp lý để chứng minh tính minh bạch của các cầu thủ nhập tịch.

“Chúng tôi tin vào quy trình đúng đắn của mình. Nếu FIFA cần, FAM sẽ nộp đầy đủ tài liệu để bảo vệ danh tiếng của bóng đá Malaysia,” ông Yusoff nói thêm.

Trong khi đó, VFF vẫn chưa đưa ra bất kỳ phát ngôn chính thức nào về việc khiếu nại, nhưng theo nguồn tin từ VnExpress, phía Việt Nam đang theo dõi sát diễn biến vụ việc và chờ phán quyết cuối cùng từ FIFA.

Theo quy định, nếu kháng cáo của Malaysia không được chấp thuận, các trận đấu có cầu thủ vi phạm bao gồm cả trận gặp Việt Nam và Nepal có thể bị xử thua, đồng nghĩa với việc cục diện bảng đấu vòng loại World Cup khu vực châu Á có thể thay đổi đáng kể.