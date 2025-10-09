Thắng 3-1, tuyển Việt Nam tạo sức ép lên Malaysia

Diễn biến trận Việt Nam vs Nepal

Việt Nam 3-1 Nepal Việt Nam: Tiến Linh 9', Xuân Mạnh 67', Văn Vĩ 72' Nepal: Sanish Shrestha 17'

Trận đấu kết thúc. Tuyển Việt Nam thắng chung cuộc 3-1.

Phút 90+2: Rất tiếc cho tuyển Việt Nam. Thanh Nhàn đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

Phút 88: Cú sút bất ngờ của Đức Chiến suýt nữa mang về bàn thắng.

Phút 80: Tuyển Việt Nam vẫn ép sân và muốn có thêm bàn thắng.

Phút 72: VÀO!! 3-1 cho Việt Nam. Thủ môn Nepal đỡ được cú sút của Hoàng Đức nhưng Văn Vĩ đã kịp ập vào đệm bóng ghi bàn.

Phút 67: VÀO!! Xuân Mạnh nhanh chân dứt điểm trong pha bóng lộn xộn đem về bàn thắng cho tuyển Việt Nam. Tỉ số là 2-1.

Phút 63: HLV Kim Sang-sik đưa Gia Hưng và Thanh Nhàn vào thay cho Hai Long, Tuấn Hải.

Phút 58: Thủ môn Nepal có nhiều tình huống cứu thua tốt trước khung thành.

Phút 54: Nguy hiểm. Sai lầm của Văn Lâm suýt nữa khiến tuyển Việt Nam nhận bàn thua.

Phút 52: Tuyển Việt Nam liên tục dứt điểm nhưng chưa thể có thêm bàn thắng.

Phút 46: Hiệp hai bắt đầu. Văn Vĩ vào thay cho Bùi Tiến Dũng.

Phút 45+4: Thẻ đỏ. Cầu thủ Nepal nhận thẻ đỏ sau khi phạm lỗi ngăn chặn cơ hội rõ ràng của Hai Long.

Phút 45: Tuyển Việt Nam trải qua những phút thi đấu bế tắc.

Phút 36: Không vào! Tiến Linh đánh đầu đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 31: Tuyển Việt Nam áp đảo về mọi chỉ số tấn công, nhưng các tình huống xử lý trong vòng cấm đang chưa có được sự chính xác cần thiết.

Phút 25: Tuấn Hải đưa bóng vào lưới nhưng trọng tài không công nhận vì lỗi việt vị.

Phút 21: Hoàng Đức dứt điểm đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phút 17: Tỉ số là 1-1. Một khoảnh khắc kèm người lơi lỏng của tuyển Việt Nam phải trả giá bằng bàn thua. Người ghi bàn là Sanish Shrestha.

Phút 11: Không vào! Thêm một cơ hội cho Tiến Linh nhưng lần này thủ môn Nepal đã bắt gọn được trái bóng.

Phút 9: VÀO!! Tiến Linh nhận bóng trong vòng cấm và thoải mái dứt điểm mở tỉ số cho tuyển Việt Nam.

Phút 5: Không vào! Hai Long dứt điểm đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút 3: Thế trận sôi động ngay trong những phút đầu tiên. 2 đội đều thi đấu rất cởi mở.

Phút 1: Trận đấu bắt đầu.

Chú thích ảnh

Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Xuân Mạnh, Tiến Anh, Quang Vinh, Hoàng Đức, Thành Long, Tiến Linh, Hai Long, Tuấn Hải

Thông tin trước trận đấu Việt Nam vs Nepal

Cục diện bảng đấu

Đội tuyển Việt Nam đang xếp nhì bảng với 3 điểm sau 2 lượt trận. Nếu giành chiến thắng trước Nepal, đoàn quân áo đỏ có thể thu hẹp khoảng cách với Malaysia.

Chân sút hàng đầu

Việt Nam: Văn Vĩ - 2 bàn

Nepal: Manish Dangi - 1 bàn

Phát biểu trước trận

Việt Nam

HLV Kim Sang-sik: "Đây là trận đấu mà ĐT Việt Nam được thi đấu trên sân nhà nên tôi cùng các cầu thủ sẽ không chùn bước. Mục tiêu của toàn đội là tiến lên và giành trọn vẹn 3 điểm. Tôi mong người hâm mộ sẽ đến sân đồng hành cùng cầu thủ. Chúng tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt nhất có thể".

Nepal

HLV Matt Ross: "ĐT Việt Nam có sức mạnh vượt trội, có tốc độ, kỹ thuật, chắc chắn sẽ chơi tấn công. Chúng tôi sẽ cố gắng đứng vững. ĐT Việt Nam cũng có nhiều cầu thủ trẻ U23, đây cũng là những người đáng chú ý. Họ khát khao thể hiện và sẽ mang đến nguồn năng lượng mới nên các cầu thủ của tôi cần phải chú ý. Nepal là đội "cửa dưới" nên chúng tôi sẽ cố gắng phòng ngự. Đây là thế mạnh, và chúng tôi sẽ cố gắng kiếm 1 điểm".

Phong độ 5 trận gần nhất

Việt Nam

Nepal