Gia nhập Hà Nội FC đúng giai đoạn khó khăn, HLV Harry Kewell khẳng định: Không ngại áp lực

CLB Hà Nội đang trải qua mùa giải khó khăn khi chỉ xếp thứ 6 sau 6 vòng đấu. Đội bóng thủ đô liên tiếp có những "biến động" trên băng ghế huấn luyện. Sau khi chia tay với Makoto Teguramori, CLB Hà Nội đã ký hợp đồng với HLV người Austraslia - HLV Harry Kewell.

Chia sẻ về quyết định chiêu mộ HLV từng khoác áo Liverpool, ông Đỗ Vinh Quang - Chủ tịch CLB bóng đá Hà Nội cho biết: "CLB bóng đá Hà Nội đang bước vào một giai đoạn mới, giai đoạn của tư duy hiện đại, kỷ luật và chuyên nghiệp. Việc bổ nhiệm ông Harry Kewell là một phần trong chiến lược dài hạn để CLB chuyển mình theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chúng tôi không đặt nặng thành tích ngắn hạn, mà tập trung xây dựng nền móng bền vững, giúp CLB bóng đá Hà Nội có thể cạnh tranh sòng phẳng ở cấp độ khu vực và châu lục trong tương lai".

Chủ tịch CLB Hà Nội đặt niềm tin vào HLV Harry Kewell

Thập niên 2000, Harry Kewell là gương mặt quen thuộc của giải Ngoại hạng Anh, biểu tượng cho thế hệ cầu thủ tài năng và kỷ luật của bóng đá Australia. Harry Kewell từng cùng Leeds United lọt vào bán kết Champions League 2000/01. Trong màu áo Liverpool, huyền thoại bóng đá Australia cũng giành được chức vô địch Champions League 2004/05.

Sau khi giải nghệ, Harry Kewell dấn thân vào con đường huấn luyện tại Anh. Ông từng đảm nhiệm vai trò tại Crawley Town, Oldham Athletic, Barnet và Watford, được đánh giá cao ở khả năng truyền cảm hứng, phát triển cầu thủ trẻ và xây dựng văn hóa đội bóng dựa trên tính chuyên nghiệp. Harry Kewell cũng từng là trợ lý cho HLV Ange Postecoglou tại Celtic (Scotland) năm 2022, trước khi đảm nhận vị trí HLV Yokohama F. Marinos vào đầu năm 2024 và giúp đội bóng Nhật Bản giành ngôi Á quân AFC Champions League 2023/2024.

Phát biểu trong ngày ký kết hợp đồng, HLV Harry Kewell khẳng định không ngại đối diện với áp lực hướng đến chiến thắng cùng CLB Hà Nội.

Thực sự tôi rất vinh dự khi là HLV đội bóng giàu thành tích nhất Việt Nam.Tôi đã có kinh nghiệm cả trong sự nghiệp cầu thủ và HLV. Việt Nam rất đặc biệt khi nói về bóng đá, bạn có thể cảm nhận được đam mê của người Việt Nam dành cho bóng đá cả ở sân bóng và đường phố.

"Khi lần đầu tiên trò chuyện với BHL CLB Hà Nội, họ có tham vọng rõ ràng không chỉ chiến thắng mà còn cần đội bóng có bản sắc, tự hào. Điều đó làm tôi phấn khích. Hà Nội FC có bề dày thành tích, các fan của Hà Nội FC luôn kỳ vọng cao vào đội bóng, chính kỳ vọng đó thúc đẩy tôi với tư cách HLV. Hà Nội luôn chờ đợi danh hiệu, tôi sẵn sàng cho áp lực đó. Tôi sẽ cải thiện mỗi ngày, tập trung chi tiết nhỏ nhất từ tập luyện, đoàn kết để kết quả sẽ đến với chun ta. Tôi hy vọng sẽ có sự quyết tâm, tôn trọng từ cầu thủ và sự quyết tâm từ cả tôi nữa", HLV Harry Kewell cho biết.

HLV Harry Kewell chính thức ký hợp đồng với CLB Hà Nội

Kể từ khi ra đời năm 2006, CLB bóng đá Hà Nội đã giành tới 6 chức vô địch V-League, 2 Cúp Quốc gia, 5 Siêu cúp Quốc gia, và là đội bóng đóng góp nhiều tuyển thủ quốc gia nhất trong nhiều năm liền. Việc bổ nhiệm HLV Harry Kewell, huyền thoại bóng đá Australia từng chinh chiến ở Premier League, cũng như sân chơi World Cup là bước đi cho thấy khát vọng lớn và quyết tâm thay đổi của đội bóng thủ đô.