Khởi tranh Cúp bóng đá 7 người Quốc gia 2025

Ngày 9/10, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ ra mắt Cúp bóng đá 7 người Quốc gia - Hyundai Thành Công Cup 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hồng Minh - Phó Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Việt Nam cho biết: "Trong những năm qua, với sự nỗ lực lớn của Vietfootball, Cúp bóng đá 7 người đã được tổ chức thường xuyên với tính chuyên nghiệp cao, thu hút sự tham gia của đông đảo câu lạc bộ, tạo nên sân chơi lành mạnh, góp phần nâng cao tính chuyên nghiệp của bóng đá Việt Nam, lan tỏa tình yêu bóng đá, xây dựng lối sống lành mạnh".

Lễ ra mắt Cúp bóng đá 7 người Quốc gia - Hyundai Thành Công Cup 2025

Từ năm 2019, giải bóng đá 7 người ở quy mô quốc gia được tổ chức lần đầu tiên tại 3 khu vực Bắc - Trung - Nam rồi vòng chung kết toàn quốc, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình phát triển bóng đá 7 người, loại hình bóng đá vẫn được xem là một "đặc sản", phổ biến ở Việt Nam.

Hằng năm, giải đấu thu hút sự tham gia đông đảo của các đội bóng đến từ 3 miền, góp phần tạo nên sức lan tỏa rộng rãi trên khắp cả nước.

Trong 2 năm gần đây, vòng chung kết Cúp bóng đá 7 người quốc gia được tổ chức tại TPHCM đã mang đến làn gió mới mẻ, ghi dấu thành công và nhận được đánh giá cao từ giới chuyên môn cũng như sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.

Cúp bóng đá 7 người quốc gia 2025 có 44 đội bóng tham dự

Cúp bóng đá 7 người Quốc gia - Hyundai Thành Công Cup 2025 (VSC-S5) hứa hẹn nhiều điểm khác biệt, hấp dẫn khi quy tụ những đội bóng mạnh, đại diện cho bản sắc của nhiều vùng miền.

Theo đó, miền Bắc có 20 đội bóng tham dự, gồm các đại diện của Hà Nội, Thái Nguyên, Hà Tĩnh, Hải Phòng, Ninh Bình... Miền Nam với 16 đội bóng của TPHCM cùng các tỉnh miền Tây, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên... Trong khi đó, khu vực miền Trung diễn ra tại Đà Nẵng có 8 đội bóng tranh tài.

Sau hơn 2 tháng tranh tài ở vòng loại 3 khu vực, 8 đội bóng đạt thành tích tốt nhất sẽ giành những tấm vé góp mặt ở vòng chung kết toàn quốc.

Theo lịch thi đấu, vòng loại miền Bắc diễn ra từ ngày 12/10 đến 23/11 tại sân bóng C500 Học viện An Ninh (Hà Nội); vòng loại miền Nam bắt đầu từ 11/10 đến 15/11 tại sân Gia Định (TPHCM); vòng loại miền Trung diễn ra từ 19/10 đến 16/11 tại sân vận động Đầm Sen (Đà Nẵng).

Vòng chung kết toàn quốc sẽ được tổ chức từ ngày 29/11 đến 7/12 tại TPHCM.