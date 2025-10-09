Con trai huyền thoại quyền anh thế giới qua đời ở tuổi 17

Theo The Sun, Arturo Gatti Jr. được phát hiện đã tử vong tại một căn hộ ở Mexico. Một số nguồn tin thân cận cho biết nguyên nhân ban đầu được xác định là tự vẫn bằng cách treo cổ, song cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra để làm rõ.

Huấn luyện viên lâu năm của cậu, Moe Latif, xác nhận tin buồn và kêu gọi công chúng tôn trọng quyền riêng tư của gia đình trong thời điểm khó khăn này. Trước đó, Chuck Zito – bạn thân và cựu vệ sĩ của Gatti Sr. cũng chia sẻ trên mạng xã hội rằng Gatti Jr. ra đi "theo cách giống hệt như cha mình".

VĐV quyền anh trẻ tuổi con trai của huyền thoại quyền anh Arturo Thunder Gatti qua đời



Điều trùng hợp khiến nhiều người rùng mình là huyền thoại quyền anh Arturo Thunder Gatti, cha của Gatti cũng từng qua đời năm 2009 trong một khách sạn ở Brazil. Tuy nhiên, cái chết của ông đến nay vẫn là một bí ẩn gây tranh cãi, khi nhiều người tin rằng huyền thoại quyền Anh đã bị sát hại.

Trước khi qua đời, Arturo Gatti Jr. từng đăng tải một bức ảnh AI cảm động lên Instagram, mô phỏng cảnh hai cha con cùng đứng trong võ đài, khoác găng và nhìn nhau đầy tự hào. Hình ảnh này giờ đây trở thành lời tạm biệt đầy ám ảnh với người cha quá cố và với cả thế giới boxing.

Cái chết của Gatti Jr. khiến người hâm mộ không khỏi xót xa. Trên mạng xã hội, hàng loạt lời chia buồn được gửi tới gia đình, một tài năng trẻ được kỳ vọng sẽ nối nghiệp huyền thoại cha mình.