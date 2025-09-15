Nhà vô địch quyền Anh thế giới được tìm thấy đã chết tại nhà riêng: 2 ngày trước còn đăng video tập sung sức

Thông tin huyền thoại quyền Anh Ricky Hatton qua đời ở tuổi 46 đang khiến cả làng thể thao thế giới chấn động. Cảnh sát cho biết thi thể ông được tìm thấy vào sáng 14/9 tại nhà riêng ở Hyde (Greater Manchester, Anh), không có dấu hiệu bất thường.

Ricky Hatton từng là cái tên lẫy lừng trong làng quyền Anh. Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1997, ông ghi dấu ấn với 48 trận đấu, giành tới 45 chiến thắng. Đỉnh cao sự nghiệp của Hatton là trận hạ gục Kostya Tszyu năm 2005 để trở thành nhà vô địch hạng light-welterweight. Dù sau đó phải chạm trán hai tượng đài Floyd Mayweather (2007) và Manny Pacquiao (2009) và chấp nhận thất bại, Hatton vẫn được ngưỡng mộ vì tinh thần quyết chiến và sự cuồng nhiệt mỗi khi thượng đài.

Biểu tượng quyền Anh người Anh Ricky Hatton đã qua đời ở tuổi 46. Hình ảnh gần nhất của ông được ghi lại tại lễ trao giải PFA 2025, diễn ra ở Nhà hát Opera Manchester vào ngày 19/8 vừa qua

Sáng 14/9, biểu tượng quyền Anh được phát hiện qua đời tại nhà riêng ở Greater Manchester. Hiện cảnh sát đã phong tỏa khu vực bên ngoài. Trước cửa ngôi nhà, lá cờ Manchester City vẫn tung bay trong khu vườn nhỏ

Huyền thoại quyền Anh Ricky Hatton từng ăn mừng đầy cảm xúc sau khi giành đai vô địch hạng dưới bán trung WBA, đánh bại đối thủ Carlos Maussa



Sau khi giải nghệ năm 2012, cuộc sống của Hatton không hề dễ dàng. Ông từng công khai đối diện với trầm cảm, nghiện ngập, thậm chí có lúc nghĩ đến chuyện tự tử. Trong phim tài liệu phát hành năm 2023, Hatton thừa nhận bản thân nhiều năm chìm trong "xấu hổ, cô lập và nỗi đau tâm lý". Những chia sẻ ấy từng khiến dư luận rơi nước mắt và nhìn nhận rõ hơn áp lực đằng sau hào quang thể thao.

Điều khiến người hâm mộ càng bàng hoàng hơn là chỉ mới hai ngày trước khi ra đi, Hatton còn đăng video tập luyện trên mạng xã hội, vui vẻ thông báo: "Buổi tập thứ Năm hoàn tất". Trước đó, ông cũng gây bất ngờ khi xác nhận sẽ trở lại sàn đấu vào tháng 12/2025 tại Dubai, đối đầu võ sĩ UAE Eisa Al Dah.

Từ một "gã Hitman" máu lửa trên võ đài, đến hình ảnh một người đàn ông dũng cảm dám nói về trầm cảm và bóng tối cuộc đời, Ricky Hatton đã để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ trong thể thao mà còn trong trái tim người hâm mộ. Sự ra đi đột ngột của ông để lại niềm tiếc thương khôn nguôi, đồng thời gióng lên hồi chuông về sức khỏe tinh thần của các vận động viên sau khi ánh đèn sân khấu vụt tắt.

Năm 2008, anh em nhà Oasis - Noel và Liam Gallagher - từng hộ tống Ricky Hatton bước vào võ đài, tay nâng cao chiếc đai vô địch. Sau khi Hatton hạ gục Paulie Malignaggi tại Las Vegas, cả ba đã cùng nhau ăn mừng đầy cuồng nhiệt

Ricky Hatton đấu với Floyd Mayweather tại Đấu trường MGM Grand Garden ở Las Vegas, Nevada, năm 2007

Chỉ hai ngày trước khi qua đời, Hatton đã chia sẻ đoạn phim ghi lại quá trình tập luyện của ông. Ông dự định sẽ có một trận đấu vào tháng 12/2025

Ông cũng từng chia sẻ đoạn video ghi lại khoảnh khắc tập luyện trên máy chạy bộ vào buổi tối, trông khỏe mạnh và vui vẻ, mồ hôi nhễ nhại sau giờ tập