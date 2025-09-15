Nhà vô địch quyền Anh thế giới được tìm thấy đã chết tại nhà riêng: 2 ngày trước còn đăng video tập sung sức

Thông tin huyền thoại quyền Anh Ricky Hatton qua đời ở tuổi 46 đang khiến cả làng thể thao thế giới chấn động. Cảnh sát cho biết thi thể ông được tìm thấy vào sáng 14/9 tại nhà riêng ở Hyde (Greater Manchester, Anh), không có dấu hiệu bất thường.
Ricky Hatton từng là cái tên lẫy lừng trong làng quyền Anh. Bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 1997, ông ghi dấu ấn với 48 trận đấu, giành tới 45 chiến thắng. Đỉnh cao sự nghiệp của Hatton là trận hạ gục Kostya Tszyu năm 2005 để trở thành nhà vô địch hạng light-welterweight. Dù sau đó phải chạm trán hai tượng đài Floyd Mayweather (2007) và Manny Pacquiao (2009) và chấp nhận thất bại, Hatton vẫn được ngưỡng mộ vì tinh thần quyết chiến và sự cuồng nhiệt mỗi khi thượng đài.
Sau khi giải nghệ năm 2012, cuộc sống của Hatton không hề dễ dàng. Ông từng công khai đối diện với trầm cảm, nghiện ngập, thậm chí có lúc nghĩ đến chuyện tự tử. Trong phim tài liệu phát hành năm 2023, Hatton thừa nhận bản thân nhiều năm chìm trong "xấu hổ, cô lập và nỗi đau tâm lý". Những chia sẻ ấy từng khiến dư luận rơi nước mắt và nhìn nhận rõ hơn áp lực đằng sau hào quang thể thao.
Điều khiến người hâm mộ càng bàng hoàng hơn là chỉ mới hai ngày trước khi ra đi, Hatton còn đăng video tập luyện trên mạng xã hội, vui vẻ thông báo: "Buổi tập thứ Năm hoàn tất". Trước đó, ông cũng gây bất ngờ khi xác nhận sẽ trở lại sàn đấu vào tháng 12/2025 tại Dubai, đối đầu võ sĩ UAE Eisa Al Dah.
Từ một "gã Hitman" máu lửa trên võ đài, đến hình ảnh một người đàn ông dũng cảm dám nói về trầm cảm và bóng tối cuộc đời, Ricky Hatton đã để lại dấu ấn sâu đậm không chỉ trong thể thao mà còn trong trái tim người hâm mộ. Sự ra đi đột ngột của ông để lại niềm tiếc thương khôn nguôi, đồng thời gióng lên hồi chuông về sức khỏe tinh thần của các vận động viên sau khi ánh đèn sân khấu vụt tắt.