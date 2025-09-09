Sốc: Nhà vô địch thể hình bị bạn gái đâm tử vong

Cả làng thể hình Brazil đang rúng động trước thông tin Valter de Vargas Aita (41 tuổi) - huấn luyện viên kiêm vận động viên thể hình nổi tiếng - nghi bị bạn gái hơn anh 2 tuổi đâm tử vong trong chính căn hộ của mình tại thành phố Chapecó, bang Santa Catarina.

Theo điều tra ban đầu, vụ việc xảy ra vào tối 7/9. Giữa lúc cãi vã, Aita đã bị bạn gái tấn công bằng dao với nhiều nhát chí mạng ở bụng, lưng, mặt và cổ. Nạn nhân hoảng loạn bỏ chạy ra cầu thang để tìm cách thoát thân nhưng gục xuống ngay tại đó. Cư dân xung quanh bàng hoàng khi chứng kiến vết máu loang lổ khắp hành lang và bậc thang - hình ảnh gây ám ảnh cả khu chung cư.

Bạn gái của Aita - người phụ nữ 43 tuổi - cũng bị thương nặng trong cuộc xô xát, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát xác nhận cô này từng có tiền án 15 năm tù vì liên quan một vụ cướp có người chết ở Rio Grande do Sul. Hiện cơ quan chức năng đang chờ tình hình sức khỏe ổn định để tiến hành khởi tố và bắt giữ.

Hiện trường ở chung cư nơi Aita bị đâm chết

Valter de Vargas Aita, còn được bạn bè và học trò thân thiết gọi là "Valtinho", vốn là gương mặt quen thuộc trong cộng đồng thể hình Brazil. Anh từng nhiều lần giành chức vô địch cấp bang và là Á quân Giải vô địch Thế giới WFF năm 2024. Với thân hình cơ bắp, phong thái mạnh mẽ cùng sự tận tâm trong nghề huấn luyện, Aita được xem như biểu tượng truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ yêu thích gym và thể hình.

Sau sự ra đi đột ngột của Aita, phòng gym nơi anh đang làm việc đã lập tức đóng cửa để tưởng niệm. Trên mạng xã hội, nhiều học trò và người hâm mộ bày tỏ sự đau xót, tiếc nuối cho một tài năng vừa ở đỉnh cao sự nghiệp đã phải kết thúc cuộc đời trong bi kịch.

Hiện vụ án vẫn đang được cảnh sát Brazil khẩn trương điều tra, trong đó không loại trừ khả năng có người thứ ba liên quan.