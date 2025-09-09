Tiết lộ gây sốc về thần đồng Lamine Yamal, bị paparazzi bắt được tiệc tùng thâu đêm với nhiều cô gái

Ngôi sao trẻ của Barcelona, Lamine Yamal, đang trở thành tâm điểm dư luận sau khi paparazzi nổi tiếng Tây Ban Nha Jordi Martín tiết lộ những thông tin gây sốc liên quan đến đời sống riêng tư của anh.

Theo Jordi Martín, trong thời gian Nicki Nicole – ca sĩ Argentina được cho là bạn gái tin đồn của Yamal trở về quê nhà, cầu thủ 18 tuổi đã tổ chức nhiều bữa tiệc thâu đêm tại Sevilla. "Yamal gọi rất nhiều cô gái đến để vui chơi. Lần gần nhất tôi chụp được cậu ấy trong một bữa tiệc, có ít nhất 70 cô gái có mặt. Nicole sẽ nghĩ gì khi nghe điều này?", Martín chia sẻ.

Nhà báo Tây Ban Nha tiết lộ Lamine Yamal đã tiệc tùng thâu đêm khi bạn gái về Argentina

Thông tin này ngay lập tức gây bão trên truyền thông và mạng xã hội. Yamal vừa bước sang tuổi 18, đang ở giai đoạn vươn tới đỉnh cao sự nghiệp, nhưng lại liên tiếp vướng vào những lùm xùm ngoài sân cỏ. Hình ảnh một cầu thủ trẻ tài năng, được kỳ vọng trở thành biểu tượng mới của Barcelona, bị bao phủ bởi những bữa tiệc xa hoa khiến người hâm mộ lo lắng.

Đây không phải lần đầu Yamal vướng rắc rối liên quan đến đời sống riêng. Trước đó, bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi của anh từng trở thành đề tài gây tranh cãi khi truyền thông Tây Ban Nha đưa tin sự kiện được tổ chức theo phong cách mafia, thậm chí có cáo buộc thuê người mắc chứng lùn để biểu diễn. Vụ việc khiến cơ quan chức năng phải vào cuộc điều tra.

Tiệc sinh nhật của chàng cầu thủ từng nhận về ý kiến trái chiều

Chưa dừng lại ở đó, mối quan hệ giữa Yamal và Nicki Nicole cũng rơi vào tình trạng nhiều đồn đoán. Trên trang cá nhân, cầu thủ Barca đã xóa toàn bộ hình ảnh liên quan đến nữ ca sĩ, làm dấy lên nghi vấn cả hai đã chia tay. Trong khi Nicole im lặng, thì các tay săn ảnh lại tung ra thêm nhiều tình tiết, củng cố hình ảnh một Yamal đang sống buông thả sau khi chia tay.

Trước những ồn ào này, Barcelona lo ngại nghiêm trọng. Báo chí Tây Ban Nha tiết lộ ban lãnh đạo CLB không hài lòng khi những câu chuyện ngoài lề liên tục xuất hiện, làm ảnh hưởng đến thương hiệu cá nhân cũng như giá trị thương mại của Yamal. Anh không chỉ là viên ngọc sáng của La Masia mà còn là gương mặt quảng bá quan trọng trong các chiến dịch toàn cầu của Barca. Theo The Sun, một lãnh đạo CLB khẳng định: "Chúng tôi muốn Yamal tập trung tuyệt đối vào bóng đá. Những chuyện ngoài sân cỏ có thể phá hỏng sự nghiệp và làm tổn hại danh tiếng của cậu ấy".

Sự lo lắng này không phải không có cơ sở. Bóng đá châu Âu từng chứng kiến nhiều ngôi sao trẻ vụt sáng rồi sớm lụi tàn vì sa vào đời sống xa hoa. Bojan Krkić – một "thần đồng" khác của Barca từng được coi là "Messi mới", nhưng không thể vươn tới đỉnh cao phần nào do áp lực và các yếu tố ngoài chuyên môn. Hay trường hợp của Adriano, Robinho, thậm chí Neymar cũng nhiều lần bị chỉ trích vì các bữa tiệc xa hoa ảnh hưởng tới hình ảnh cá nhân.

Trong khi đó, Yamal hiện vẫn là niềm hy vọng lớn của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha. Cầu thủ sinh năm 2007 được xem là biểu tượng thế hệ mới, là người trẻ nhất ghi bàn ở EURO và được kỳ vọng sẽ trở thành "Messi mới" tại Camp Nou. Chính vì vậy, việc cân bằng giữa sân cỏ và đời tư là thách thức không nhỏ với anh.