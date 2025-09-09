Nàng WAG gây sốt làng bóng đá thế giới yêu đàn em của Ronaldo, 19 tuổi xinh đẹp như thiên thần

Không chỉ gây ấn tượng trên sân cỏ với lối chơi điềm tĩnh và trưởng thành hơn tuổi, tiền vệ trẻ João Neves của PSG còn khiến người hâm mộ trầm trồ vì chuyện tình đẹp như mơ cùng cô bạn gái "xinh như thiên thần" – diễn viên người Bồ Đào Nha Madalena Aragão .

Ở tuổi 19, Madalena sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, gương mặt thanh tú cùng thần thái cuốn hút. Nhiều fan ví cô như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, đặc biệt khi xuất hiện bên cạnh João Neves sau các trận đấu quan trọng. Khoảnh khắc Madalena rạng rỡ bên chàng cầu thủ điển trai sau trận chung kết Champions League từng gây "bão" mạng xã hội, biến cô trở thành một trong những nàng WAGs hot nhất châu Âu.

Madalena đến theo dõi trận đấu của PSG

Không chỉ đẹp, Madalena Aragão còn là gương mặt triển vọng trong làng phim ảnh. Cô bắt đầu đóng phim từ năm 10 tuổi, tham gia cả điện ảnh, truyền hình lẫn sân khấu. Năm 2023, Madalena ghi dấu ấn khi cùng bạn diễn Lucas Dutra giành giải Kịch bản ngắn tại Liên hoan Cannes cho tác phẩm Nós na Cabeça . Cũng trong năm đó, cô được vinh danh trong danh sách Forbes Under 30 của Bồ Đào Nha – minh chứng rõ ràng cho tài năng trẻ đầy hứa hẹn.

Madalena xinh đẹp như thiên thần

Mối tình của cô và João Neves bắt đầu từ năm 2024, khi anh còn thi đấu ở quê nhà. Đến khi Neves gia nhập PSG, Madalena sống cả ở Lisbon và Paris, sẵn sàng thực hiện hơn 30 chuyến bay chỉ trong một năm để duy trì tình yêu. Sự hy sinh và đồng hành của cô khiến nhiều fan ngưỡng mộ, đặc biệt là những lời nhắn nhủ đầy cảm xúc mà cô dành cho bạn trai sau chức vô địch Champions League: "Anh đã đến Paris mà không quen ai, nhưng đã xây dựng được một gia đình thật sự trong bóng đá. Em không thể tự hào hơn về anh".

Cặp đôi đi chơi đời thường

Trên mạng xã hội, Madalena cũng được yêu thích nhờ gu thời trang trẻ trung, nữ tính. Cô thường xuất hiện với crop top, váy hoa đơn giản nhưng vẫn toát lên nét thanh lịch. Trong khi đó, trên thảm đỏ, nữ diễn viên lại lột xác với phong cách quyến rũ, sang trọng, từng gây chú ý tại sự kiện thời trang ModaLisboa 2024 . Cùng với nhan sắc "thiên thần", cô hiện là đại sứ của nhiều thương hiệu thời trang, mỹ phẩm lớn và thường xuyên xuất hiện trên bìa tạp chí.

Vừa xinh đẹp, tài năng, lại có chuyện tình lãng mạn với một trong những ngôi sao trẻ sáng giá nhất của PSG, Madalena Aragão đang trở thành nàng WAG được yêu thích bậc nhất. Với người hâm mộ, hình ảnh "thiên thần" của cô chính là điểm nhấn ngọt ngào bên cạnh sự nghiệp đang thăng hoa của João Neves.