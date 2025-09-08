Cận cảnh sao nữ Vbiz bị đồng nghiệp vung vợt pickleball trúng mặt, phản ứng gây sốt!

Pickleball đang trở thành môn thể thao "gây nghiện" của loạt sao Việt, trong đó có Minh Hằng và Hà Nhi. Tuy nhiên, mới đây khi bộ đôi ca sĩ đình đám cùng nhau đấu cặp trên sân pickleball đã xảy ra tình huống cực khó đỡ, netizen chỉ biết cảm thán: vừa thương vừa buồn cười.

Cụ thể, trong một trận đấu giao hữu, Hà Nhi bất ngờ có cú vung vợt quá đà và không may trúng thẳng vào mặt Minh Hằng. Cú đánh khiến đàn chị phải ôm má ngay tại chỗ. Hà Nhi ngay lập tức ôm lấy người chị hỏi han ân cần. Giữa tình huống bất ngờ này, Minh Hằng vẫn giữ được sự dí dỏm khi bật thốt: "Nó đánh đau mắt luôn" khiến khán giả vừa lo lắng vừa bật cười.

Về phía "thủ phạm" của cú vung vợt trúng mặt, Hà Nhi lúng túng không biết làm gì ngoài… xin lỗi lia lịa. Để "chuộc lỗi", nữ ca sĩ vội vàng dâng ngay quả dừa tươi cho đàn chị uống, còn hài hước van nài: "Em nguyện đút nước dừa cho chị suốt đời." Chưa dừng lại ở đó, Hà Nhi còn tự "troll" chính mình khi than thở: "Tôi nghĩ tôi phải đi vào chùa sám hối".

Rất may Minh Hằng chỉ bị bầm nhẹ ở má, cô đã nhanh chóng chườm đá giảm sưng. Hà Nhi động viên đàn chị, khẳng định dù thế Minh Hằng vẫn rất xinh đẹp, vết bầm không thể làm lu mờ nhan sắc của nữ ca sĩ.

Tình huống Hà Nhi vung vợt pickleball trúng mặt Minh Hằng

Khoảnh khắc này nhanh chóng được cộng đồng mạng chia sẻ rần rần. Dưới phần bình luận, netizen để lại loạt ý kiến: "Đúng là pha xử lý mặn mòi của Hà Nhi, vừa gây tai nạn vừa biết cách làm fan cười", Minh Hằng dễ thương thật sự, bị đánh đau mà vẫn thả câu cực hài", "Cặp chị em này đúng là duyên trời định, chơi thể thao mà cũng thành show giải trí."

Dù chỉ là một sự cố nhỏ trên sân pickleball, nhưng nhờ phản ứng lầy lội và dễ thương, cả Minh Hằng lẫn Hà Nhi đều khiến fan "ôm bụng cười", đồng thời chứng minh độ thân thiết chẳng ai thay thế được.