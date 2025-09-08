Khởi tranh giải U17 Quốc gia 2025: Đương kim vô địch Hà Nội gặp á quân HAGL ngay ở vòng bảng

Sáng 8/9, tại Trụ sở LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã diễn ra lễ công bố Nhà tài trợ chính và bốc thăm xếp lịch thi đấu của VCK giải bóng đá vô địch U17 Quốc gia 2025.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Phú – Tổng Thư ký LĐBĐVN nhấn mạnh:

“Giải U17 Vô địch quốc gia giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong hệ thống đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, là sân chơi giúp các cầu thủ ở độ tuổi 16-17 tích lũy kinh nghiệm thi đấu, đồng thời là cơ hội để các CLB và các trung tâm đào tạo bóng đá trẻ đánh giá quá trình huấn luyện, phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố xuất sắc cho bóng đá nước nhà. Là cơ hội phát hiện những tài năng trẻ chuẩn bị cho đội tuyển U17 nam tham dự vòng loại U17 châu Á trong tháng 11 tới (tổ chức tại Hà Nội) và Vòng chung kết U17 VĐQG năm nay cũng là cơ sở để chuẩn bị cho hệ thống giải bóng đá trẻ trong năm 2026”.

Tập đoàn Thái Sơn Nam đồng hành cùng VCK U17 Quốc gia trên cương vị nhà tài trợ chính

Ban Tổ chức đã tiến hành bốc thăm xếp lịch thi đấu cho Vòng chung kết. Theo đó, sau giai đoạn vòng loại, VCK U17 VĐQG – Cúp Thái Sơn Nam 2025 đã xác định 12 cái tên tranh tài, được chia vào 3 bảng.

Căn cứ kết quả bốc thăm, Bảng A gồm: CLB bóng đá TP.HCM, Công an Hà Nội, Nam Định, Đà Nẵng. Bảng B có sự góp mặt của Becamex TP.HCM, HAGL, Hà Nội, SLNA. Trong khi đó trong khi bảng C có sự hiện diện của TP.HCM, An Giang, PVF-CAND, Thể Công Viettel.

Cúp vô địch giải đấu

VCK U17 VĐQG – Cúp Thái Sơn Nam 2025 sẽ diễn ra tại phường Bà Rịa (TP Hồ Chí Minh) từ ngày 14/9 đến 26/9/2025 với sự tham dự của 12 đội bóng, chia thành 3 bảng (4 đội/bảng) thi đấu vòng tròn một lượt để tính điểm, xếp hạng. Ba đội xếp thứ Nhất, ba đội xếp thứ Nhì và hai đội xếp thứ Ba có thành tích tốt nhất giành quyền thi đấu vòng Tứ kết, Bán kết và Chung kết.