Khép lại PPA Tour Asia Vietnam Open 2025: Dàn VĐV Việt kiều toả sáng

Ngày 7/9, giải PPA Tour Asia – MB Vietnam Open 2025 đã chính thức khép lại tại City Park, Global City, Thủ Đức, TP.HCM. Đây là lần đầu tiên hệ thống giải pickleball đẳng cấp quốc tế của Professional Pickleball Association (PPA) đến Việt Nam, mở ra một dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của môn thể thao đang "gây sốt" toàn cầu tại Việt Nam.
Ngày thi đấu cuối cùng đã tìm ra những nhà vô địch ở các nội dung chuyên nghiệp theo đó. Nữ VĐV Yufei Long đã vô địch nội dung đơn nữ. Phúc Huỳnh - VĐV Việt kiều vô địch đơn nam. VĐV Việu kiều Jonathna Truong và đồng đội Aj Koller vô địch đôi nam. VĐV Việt kiều Alix Truong và Meghan Dizon vô địch đôi nữ. Hai VĐV nước ngoài D.Townsend và Joseph vô địch đôi nam nữ.
PPA Asia - MB Vietnam Open 2025 là sự kiện đầu tiên của hệ thống PPA Asia được tổ chức tại Việt Nam và cũng là lần đầu tiên thi đấu ngoài trời. Giải diễn ra từ ngày 4 đến 7-9, quy tụ 354 vận động viên chuyên nghiệp và không chuyên đến từ Việt Nam, Úc, Anh, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Malaysia, Hong Kong và nhiều quốc gia khác.
Giải thưởng dành cho vô địch nội dung đơn là 1.800 USD, vô địch nội dung đôi là 3.000 USD. Bên cạnh đó, các tay vợt giành giải cũng sẽ được tích lũy điểm thưởng, với 1.000 điểm cho hạng nhất, 800 điểm cho á quân và 100 điểm cho thành tích lọt vào vòng 16. Việc tích điểm không chỉ giúp tay vợt cải thiện thứ hạng mà còn mở ra cơ hội được vào thẳng Main Draw ở các giải đấu tiếp theo, tránh phải thi đấu từ vòng loại đầy rủi ro.