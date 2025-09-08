Khép lại PPA Tour Asia Vietnam Open 2025: Dàn VĐV Việt kiều toả sáng

Ngày 7/9, giải PPA Tour Asia – MB Vietnam Open 2025 đã chính thức khép lại tại City Park, Global City, Thủ Đức, TP.HCM. Đây là lần đầu tiên hệ thống giải pickleball đẳng cấp quốc tế của Professional Pickleball Association (PPA) đến Việt Nam, mở ra một dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của môn thể thao đang "gây sốt" toàn cầu tại Việt Nam.

Ngày thi đấu cuối cùng đã tìm ra những nhà vô địch ở các nội dung chuyên nghiệp theo đó. Nữ VĐV Yufei Long đã vô địch nội dung đơn nữ. Phúc Huỳnh - VĐV Việt kiều vô địch đơn nam. VĐV Việu kiều Jonathna Truong và đồng đội Aj Koller vô địch đôi nam. VĐV Việt kiều Alix Truong và Meghan Dizon vô địch đôi nữ. Hai VĐV nước ngoài D.Townsend và Joseph vô địch đôi nam nữ.

Các VĐV Việt kiều toả sáng