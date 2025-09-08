Lệ Quyên tuổi 44 dáng vẫn "thắt đáy lưng ong" quyến rũ nhờ chăm tập thể thao, từ gym, chạy bộ đến pickleball

Nhắc đến Lệ Quyên, khán giả không chỉ nhớ đến "nữ hoàng phòng trà" với giọng hát da diết, sâu lắng mà còn ngưỡng mộ vóc dáng nuột nà, vòng eo thon gọn và thần thái trẻ trung dù đã bước qua tuổi 40. Ở tuổi 44, nữ ca sĩ vẫn giữ được body "căng đét", săn chắc, tràn đầy sức sống, trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều chị em phụ nữ hiện đại. Đằng sau phong độ đáng nể ấy là cả một hành trình tập luyện bền bỉ và kỷ luật, trải dài từ gym, chạy bộ cho tới bộ môn thể thao đang rất hot hiện nay pickleball.

Gym – nền tảng để giữ dáng săn chắc

Trong nhiều năm qua, gym luôn là bí quyết nền tảng giúp Lệ Quyên duy trì vóc dáng. Cô chăm chỉ thực hiện các bài tập tác động trực tiếp đến từng nhóm cơ để vừa giữ dáng, vừa tăng sự dẻo dai. Một trong những động tác ưa thích là Superman pose – mô phỏng tư thế siêu nhân bay. Khi nằm sấp, duỗi thẳng tay và nâng thân người, bài tập này giúp siết chặt vùng lưng, eo, đùi và bắp tay. Với cường độ 10–15 lần mỗi hiệp, thực hiện 3 hiệp, Lệ Quyên duy trì sự săn chắc và độ bền cơ thể.

Ngoài ra, cô còn thường xuyên tập squat với tạ để cải thiện vòng 3 căng tròn, quyến rũ. Xen kẽ đó là plank nâng cấp, động tác plank kết hợp chuyển động tay giúp vòng eo thêm săn gọn. Bên cạnh những bài tập trọng tâm, Lệ Quyên cũng dành khoảng 40 phút cho các buổi cardio như chạy bộ máy, đạp xe hoặc HIIT để đốt cháy mỡ toàn thân, tăng cường sức khỏe tim mạch. Với cô, tập luyện không chỉ để đẹp dáng mà còn để giữ sức bền, phục vụ cho giọng hát khi phải đứng nhiều giờ trên sân khấu.

Lệ Quyên chăm tập gym siết dáng

Chạy bộ – thói quen duy trì sức bền

Nếu gym là "cái gốc" thì chạy bộ chính là thói quen không thể thiếu trong lối sống năng động của Lệ Quyên. Trên mạng xã hội, nữ ca sĩ thường xuyên chia sẻ hành trình chinh phục đường chạy cùng bạn đồng hành. Gần đây, cô đã hoàn thành quãng đường 9km trong 1 giờ 36 phút cùng với bạn trai.

Dù không tập trung vào tốc độ, Lệ Quyên coi chạy bộ là cách để tăng sức bền, cải thiện tuần hoàn, đồng thời giải phóng năng lượng sau những ngày làm việc bận rộn. Việc lựa chọn chạy vào buổi tối giúp cô vừa tránh nắng nóng, vừa tận hưởng không khí mát mẻ, tạo cảm giác thư giãn.

Lệ Quyên chăm chạy bộ

Pickleball, "bắt trend" thể thao đang hot

Không chỉ dừng lại ở gym và chạy bộ, Lệ Quyên còn nhanh chóng thử sức với pickleball – môn thể thao đang gây sốt tại Việt Nam.

Lệ Quyên xuất hiện trên sân pickleball cùng ca sĩ Mỹ Dung. Cả hai gây chú ý khi diện outfit ton-sur-ton màu xanh, khoe vóc dáng trẻ trung và nụ cười rạng rỡ.

Lệ Quyên đi chơi pickleball cùng ca sĩ Mỹ Dung

Đối với Lệ Quyên, pickleball không chỉ mang lại niềm vui vận động mà còn là cách gắn kết bạn bè, giữ tinh thần lạc quan. Ở độ tuổi ngoài 40, việc liên tục thử sức với những bộ môn mới cho thấy cô vẫn giữ tinh thần trẻ trung và năng lượng tích cực.

Song song với tập luyện, Lệ Quyên còn chú trọng chế độ dinh dưỡng cân bằng. Cô ưu tiên nhiều rau xanh, protein nạc, hạn chế tinh bột xấu nhưng vẫn thoải mái thưởng thức những món ăn yêu thích để giữ tinh thần vui vẻ. Chính sự kết hợp giữa tập luyện khoa học, ăn uống hợp lý và tâm thế tích cực đã giúp cô duy trì nhan sắc rạng rỡ, phong độ ổn định.