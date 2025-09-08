Erling Haaland gặp tai nạn dở khóc dở cười, "bị cửa xe hạ gục"

Erling Haaland – chân sút hàng đầu của Manchester City và đội tuyển Na Uy vừa trải qua một sự cố hài hước nhưng cũng khá đau đớn. Ngôi sao 24 tuổi đã phải khâu ba mũi sau khi vô tình bị cửa khoang hành lý của xe buýt đội tuyển đập thẳng vào mặt. Dù vết thương chảy máu khá nhiều, Haaland vẫn giữ được tinh thần lạc quan, thậm chí biến "tai nạn trời ơi đất hỡi" này thành chuyện vui.

Sự việc xảy ra khi tuyển Na Uy di chuyển bằng xe buýt đến khách sạn, chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup 2026 gặp Moldova. Trong lúc Haaland đang bước xuống, một cánh cửa khoang hành lý bất ngờ bung ra và đập mạnh vào mặt anh. Ngay lập tức, máu chảy từ môi khiến đồng đội và nhân viên lo lắng.

Bác sĩ đội tuyển Ola Sand cùng nhân viên an ninh Geir Ellefsen đã nhanh chóng đưa Haaland vào khách sạn để sơ cứu. Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bác sĩ kết luận anh cần khâu ba mũi ở môi để vết thương lành lại. "Đó chỉ là tai nạn bất ngờ, vết thương không sâu và không ảnh hưởng đến khả năng ra sân của cậu ấy. Haaland hoàn toàn ổn", bác sĩ Sand khẳng định.

Tai nạn hy hữu của Haaland

Từ chấn thương thành trò cười

Khác với nhiều cầu thủ thường giữ kín chuyện chấn thương, Haaland ngay lập tức biến sự cố này thành câu chuyện hài hước. Anh đăng một bức ảnh selfie lên mạng xã hội, khoe vết thương cùng dòng trạng thái: "Vừa bị cửa xe buýt hạ gục. Kết quả: 3 mũi khâu."

Chỉ trong vài giờ, bức ảnh của Haaland đã lan truyền mạnh mẽ, trở thành đề tài chế ảnh trên Twitter và Instagram. Không ít fan còn gọi đây là "pha pressing tầm cao đến từ cửa xe buýt" hay "tình huống knock-out kỳ quái nhất làng bóng đá".

Haaland đập mặt vào cửa xe buýt

Điều quan trọng nhất là vết thương này không ảnh hưởng đến phong độ thi đấu của Haaland. HLV Stale Solbakken xác nhận anh vẫn góp mặt trong buổi tập cùng đồng đội và sẵn sàng ra sân đối đầu Moldova.

Na Uy hiện có phong độ cực cao ở bảng I vòng loại World Cup 2026, toàn thắng sau 4 trận. Haaland chính là nhân tố chủ lực, ghi bàn đều đặn để giúp đội bóng Bắc Âu duy trì hy vọng giành vé trực tiếp đến Mỹ – Canada – Mexico. Vì vậy, việc anh chỉ dính một chấn thương nhẹ là tin cực vui với người hâm mộ.

Trên sân, Haaland là "cỗ máy săn bàn" lạnh lùng, luôn khiến hàng thủ đối phương phải khiếp sợ. Nhưng ngoài sân cỏ, anh lại thường xuyên mang đến những khoảnh khắc hài hước. Từ việc thoải mái chia sẻ thói quen ăn pizza với kebab, đến những lần hóa trang kỳ quặc vào Halloween, Haaland luôn biết cách khiến người hâm mộ bật cười.

Sự cố với cánh cửa xe buýt lần này càng khắc họa rõ nét hình ảnh một ngôi sao lớn nhưng rất đời thường không ngại tự trêu chọc bản thân, không đặt nặng hình tượng "nghiêm túc" như nhiều cầu thủ khác. Chính điều đó giúp Haaland trở nên đặc biệt trong mắt fan toàn cầu một "người khổng lồ" vừa mạnh mẽ trên sân, vừa dễ thương trong đời thường.