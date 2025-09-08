Thực hư chuyện thần đồng Lamine Yamal bị nữ rapper "cắm sừng", chia tay sau 13 ngày công khai?

Ngôi sao tuổi teen của Barcelona, Lamine Yamal, đang trải qua giai đoạn đầy biến động khi đời tư của anh liên tục trở thành tâm điểm trên truyền thông quốc tế. Chỉ chưa đầy hai tuần sau khi chính thức công khai tình cảm với nữ rapper Argentina Nicki Nicole, cả hai đã vướng tin đồn chia tay chóng vánh, khiến người hâm mộ vừa bất ngờ vừa tiếc nuối.

Ngày 25/8/2025, Yamal bất ngờ đăng tải bức ảnh chụp cùng Nicki Nicole trên Instagram nhân dịp sinh nhật cô, qua đó xác nhận mối quan hệ tình cảm vốn được đồn đoán bấy lâu. Thực tế, dấu hiệu về chuyện tình này đã rộ lên từ tháng 7 khi Nicki Nicole góp mặt trong buổi tiệc sinh nhật 18 tuổi của Yamal, sau đó tiếp tục xuất hiện trên khán đài sân vận động Camp Nou trong trận đấu Joan Gamper Trophy hôm 10/8.

Việc một cầu thủ trẻ 18 tuổi đang lên bậc nhất châu Âu hẹn hò với nữ nghệ sĩ đình đám 25 tuổi lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Nhiều fan tỏ ra thích thú với sự kết hợp giữa bóng đá và âm nhạc, đồng thời cho rằng Yamal vốn được xem là "cậu bé vàng" của Barcelona đã sớm trưởng thành cả trong sự nghiệp lẫn đời tư.

Bức ảnh Yamal và bạn gái đã bị gỡ khỏi Instagram

Tin đồn chia tay chớp nhoáng

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Đầu tháng 9, chỉ 13 ngày sau khi công khai tình cảm, nhiều nguồn tin cho biết cả hai đã chia tay. Dấu hiệu rõ rệt nhất là việc những bức ảnh chung của Yamal và Nicki Nicole bất ngờ biến mất trên Instagram. Truyền thông Argentina còn đồn đoán Nicki Nicole hiện thân thiết với Franco Mastantuono, tân binh trẻ của Real Madrid, đồng trang lứa với Yamal và cùng thi đấu ở vị trí tấn công.

Tin đồn này càng làm nóng bầu không khí bởi Real Madrid vốn là đại kình địch truyền kiếp của Barcelona. Việc bạn gái cũ bị nghi ngờ chuyển sang "bên kia chiến tuyến" đã khiến câu chuyện tình của Yamal trở nên kịch tính như một bộ phim.

Câu trả lời đầy tinh tế

Cho đến nay, cả Yamal lẫn Nicki Nicole đều chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận những tin đồn. Sự im lặng này chỉ càng làm dư luận thêm tò mò. Khi được hỏi, cha của Yamal lại gây chú ý với câu trả lời thẳng thừng: "Tôi chẳng biết Nicki Nicole là ai, đó là chuyện của bọn trẻ thôi".

Tuy nhiên, một video của Lamine Yamal trong phong thay đồ của ĐT Tây Ban Nha mới đây đã khiến tất cả có câu trả lời. Video vô tình làm lộ hình nền điện thoại của ngôi sao 18 tuổi. Lamine Yamal đã đưa ra câu trả lời tinh tế cho những đồn đoán về cuộc sống riêng tư của anh ngay sau chiến thắng thuyết phục của Tây Ban Nha trước Thổ Nhĩ Kỳ tại FIFA Days tháng 9.

Khoảnh khắc chứng minh cặp đôi vẫn còn yêu

Trong khi đó, đồng đội ở tuyển Tây Ban Nha, hậu vệ Real Madrid Dani Carvajal, đã công khai bênh vực đàn em. Trả lời trên đài Cadena SER, Carvajal nói: "Mọi người cần hiểu rằng ở tuổi 18, nổi tiếng và chịu áp lực khổng lồ như vậy là điều vô cùng khó khăn."

Đây không phải lần đầu đời tư của Yamal gây tranh cãi. Trước đó, bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi xa hoa của anh từng khiến báo chí Tây Ban Nha tốn nhiều giấy mực, thậm chí bị cho là có những chi tiết "không phù hợp". Điều này góp phần khiến hình ảnh của Yamal trở nên trái chiều một bên là ngôi sao sáng trên sân cỏ, bên kia là cậu trai trẻ chưa quen với sự soi mói từ công chúng.