Lamine Yamal vừa công khai hẹn hò nữa rapper hơn 6 tuổi, sau 2 tuần đã rộ tin "đường ai nấy đi"

Là ngôi sao trẻ sáng giá bậc nhất của Barcelona và tuyển Tây Ban Nha, Lamine Yamal không chỉ thu hút sự chú ý bởi tài năng trên sân cỏ mà còn bởi những câu chuyện đời tư. Mới đây, chân sút 18 tuổi tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán khi bất ngờ xóa sạch hình ảnh liên quan đến bạn gái – nữ ca sĩ người Argentina Nicki Nicole chỉ sau chưa đầy 2 tuần công khai tình cảm.

Yamal khiến truyền thông quốc tế "dậy sóng" khi chính thức xác nhận mối quan hệ với Nicki Nicole bằng tấm ảnh đăng trên trang cá nhân. Thông tin này nhanh chóng phủ sóng khắp các mặt báo thể thao lẫn giải trí, một phần bởi sự nổi tiếng của cả hai, phần khác bởi khoảng cách tuổi tác lên tới 6 năm. Trong khi Yamal sinh năm 2007, mới bước sang tuổi 18, Nicki Nicole đã là nữ ca sĩ đình đám 25 tuổi, có sự nghiệp riêng vững chắc và lượng fan hâm mộ hùng hậu.

Bức ảnh công khai của cặp đôi

Cặp đôi đã đường ai nấy đi?

Chuyện tình của họ ngay lập tức gây ra nhiều luồng tranh cãi. Một bộ phận khán giả cho rằng sự chênh lệch tuổi tác không phải vấn đề lớn, quan trọng là cả hai dành tình cảm thật lòng cho nhau. Nhưng cũng có không ít ý kiến bày tỏ lo ngại Yamal còn quá trẻ, đang trong giai đoạn phát triển sự nghiệp và dễ bị ảnh hưởng bởi áp lực từ một mối quan hệ tình cảm công khai.

Khi dư luận còn chưa ngớt bàn tán, đầu tháng 9, người hâm mộ phát hiện cả Yamal lẫn Nicki Nicole đồng loạt xóa bỏ mọi hình ảnh liên quan đến nhau trên Instagram. Hành động này lập tức làm dấy lên tin đồn "đường ai nấy đi". Truyền thông Tây Ban Nha và Argentina nhanh chóng vào cuộc, với hàng loạt bài báo khẳng định cặp đôi đã chia tay chỉ sau 1–2 tuần hẹn hò công khai. Một số nguồn còn nhận định việc xóa ảnh chính là động thái "khóa sổ" cho mối quan hệ chóng vánh này.

Tuy nhiên trên mạng xã hội Instagram cả hai vẫn đang theo dõi lẫn nhau. Vì vậy, cũng có luồng ý kiến khác cho rằng cả hai chỉ muốn giữ kín đời tư trước sự chú ý quá lớn từ công chúng. Việc công khai tình cảm khi sự nghiệp của Yamal đang ở giai đoạn thăng hoa khiến mọi động thái của anh bị soi xét gắt gao. Do đó, việc xóa ảnh đôi có thể chỉ là cách để bảo vệ mối quan hệ, tránh bị truyền thông khai thác quá mức.

Yamal và bạn gái đi chơi

Cho đến hiện tại, cả Lamine Yamal và Nicki Nicole đều chưa lên tiếng xác nhận hay phủ nhận thông tin chia tay. Sự im lặng của hai nhân vật chính càng khiến câu chuyện thêm phần bí ẩn và trở thành chủ đề nóng trên khắp mạng xã hội.

Nicki Nicole cũng không phải gương mặt xa lạ với truyền thông. Cô là nữ ca sĩ trẻ nổi tiếng tại Argentina, từng lọt vào danh sách đề cử Latin Grammy và có nhiều bản hit được giới trẻ yêu thích. Trong khi đó, Yamal lại đang là viên ngọc quý của Barcelona, được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột mới của đội bóng sau thời Messi. Chính vì vậy, bất kỳ biến động nào trong đời tư của anh đều có khả năng tạo sóng dư luận mạnh mẽ.