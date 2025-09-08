Hiền Hồ khoe cúp pickleball nhưng đọc danh hiệu thì té ngửa

Mới đây, ca sĩ Hiền Hồ thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh trên sân pickleball cùng chiếc cúp vàng. Trong khung cảnh thể thao năng động, giọng ca sinh năm 1997 chọn trang phục đơn giản với áo thun trắng, quần yếm kẻ sọc, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng và mái tóc buộc gọn gàng.

Đáng chú ý, chiếc cúp mà Hiền Hồ cầm trên tay không phải chiếc cúp vô địch mà là danh hiệu dành cho người "có pha bóng đẹp nhất". Danh hiệu như khích lệ những nỗ lực của các VĐV tham dự giải đấu, đồng thời cũng tạo niềm vui, sự thoải mái cho người chơi để cống hiến những pha bóng đẹp.

Hiền Hồ khoe danh hiệu "có pha bóng đẹp nhất"

Pickleball là môn thể thao mới du nhập vào Việt Nam thời gian gần đây, nhờ tính chất dễ chơi, không đòi hỏi quá nhiều kỹ thuật và mang tính kết nối, pickleball nhanh chóng trở thành xu hướng được giới trẻ cũng như nhiều nghệ sĩ yêu thích.

Nếu nhắc đến Hiền Hồ, người hâm mộ thường nghĩ ngay đến một ca sĩ trẻ trung, dịu dàng với giọng hát ngọt ngào. Tuy nhiên, trong gần một năm trở lại đây, cái tên Hiền Hồ còn được nhắc đến thường xuyên trong cộng đồng thể thao, đặc biệt là bộ môn pickleball – một môn thể thao mới nổi ở Việt Nam. Sau gần một năm miệt mài rèn luyện, Hiền Hồ đã đạt được những thành tích đáng nể. Trong tuần cuối tháng 5 năm 2025, cô liên tiếp giành hai chức vô địch ở nội dung đôi nữ.

Hiền Hồ tích cực chơi pickleball

Lúc đầu, nhiều người cho rằng cô chỉ "đu trend", tham gia cho vui, bởi đây là thời điểm môn thể thao này đang rầm rộ trên mạng xã hội. Dù vậy, thay vì bỏ cuộc sớm, Hiền Hồ kiên trì tập luyện và từng bước nâng cao kỹ năng, dần chứng minh bản thân không chỉ là một ca sĩ biết đánh pickleball cho vui, mà là một vận động viên thực thụ trên sân đấu.