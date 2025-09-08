Chỉ 2 từ lộ ngay mối quan hệ của MC Huyền Trang Mù Tạt với mẹ cầu thủ nổi tiếng

MC Huyền Trang (Mù Tạt) vừa làm dân tình được một phen “rần rần” khi đăng tải khoảnh khắc thám hiểm quần bên mẹ của tiền bảo vệ Phạm Đức Huy trong dịp sinh nhật. Trên story cá nhân, nàng MC xinh đẹp viết lời chúc: "Chúc mừng sinh nhật chị iu Nhâm Trần! Chúc chị cả tuổi mới muốn gì cũng có nhé ạ", kèm hình ảnh cực thân thiết.

Trong ảnh, Huyền Trang diện áo đỏ, cười rạng rỡ, còn mẹ Đức Huy đang cầm chiếc bánh kem màu đỏ rực ở ngôi sao vàng.

Đức Huy và bạn gái chụp ảnh cùng mẹ

Chỉ cách đây vài tháng Đức Huy và Huyền Trang còn vướng tin đồ hẹn hò. Cặp đôi từng nhiều lần bị bắt gặp đi cùng nhau, thậm chí còn có ý đồ đôi cực khéo.

Giờ đây, việc Huyền Trang thoải mái thoải mái chia sẻ hình ảnh bên mẹ Đức Huy cũng có một “gợi ý cực mạnh” cho thấy chuyện tình cảm. Sau khi công khai mối quan hệ, Đức Huy và bạn gái mới được sự ủng hộ của gia đình. Thậm chí bạn gái của tiền vệ sinh năm 1995 còn vui vẻ gọi "mẹ chồng tương lai" là "chị iu". Cách giao tiếp thoải mái phần nào nói lên mối quan hệ thân thiết của "mẹ chồng nàng dâu tương lai".

Phạm Đức Huy vốn được fan bóng đá yêu mến không chỉ vì lối chơi nhiệt huyết trên sân mà còn bởi tính cách hài hước, gần gũi. Trong khi đó, Huyền Trang là nữ MC quen thuộc với khán giả truyền hình, sở hữu nhân sắc ngọt ngào, nụ cười rạng rỡ cùng sự duyên dáng khi dẫn dắt các chương trình thể thao. “Hoàng tử Ả Rập” đã có cho mình hậu phương chắc vừa xinh đẹp, vừa tinh tế. Và nhìn cách Huyền Trang khéo léo hòa nhập, gắn bó với gia đình Đức Huy, cư dân mạng càng có thêm niềm tin rằng đây sẽ là một mối tình đẹp, biết đâu còn có cái kết viên mãn nhãn trong thời gian tới.

Đức Huy và Huyền Trang thường xuyên đăng ảnh đi chơi cùng nhau



