Nam thần "hệ chiến" phim Mưa Đỏ gây sốt trong phòng gym, visual phản diện mà cuốn hút vô cùng!

Sau vai diễn Quang trong bộ phim "Mưa Đỏ", cái tên Steven Nguyễn ngày càng trở nên quen thuộc với khán giả. Không chỉ khiến hội chị em mê mẩn bởi gương mặt điển trai, ánh mắt sắc lạnh trên màn ảnh, nam diễn viên còn khiến dân tình mê mẩn khi khoe body săn chắc, cơ bắp rắn rỏi nhờ tập gym cực kỷ luật.

Trong một đoạn video mới đây viral trên MXH, Steven Nguyễn xuất hiện tại phòng tập trong set đồ thể thao thoải mái: áo tank top rộng rãi, quần short đơn giản và mũ lưỡi trai cá tính. Anh đang thực hiện động tác hít xà đơn - một trong những bài tập khó nhưng đem lại hiệu quả rõ rệt cho vùng lưng, vai và tay. Chỉ vài giây ngắn ngủi nhưng khán giả đã đủ "mãn nhãn" trước phần cơ tay căng tràn sức mạnh, bờ vai rộng và thân hình cuồn cuộn mồ hôi của anh chàng.

Steven Nguyễn tập gym khiến netizen khó rời mắt

"Visual phòng gym" khiến fan rần rần MXH

Không chỉ dừng lại ở một khoảnh khắc, những video tập gym của Steven gần đây liên tục viral trên mạng xã hội. Hình ảnh anh miệt mài đổ mồ hôi bên dàn tạ, hay hăng say hít xà trong phòng tập, khiến nhiều người liên tưởng ngay đến phong cách "soái ca quân nhân" vừa mạnh mẽ vừa đầy nam tính.

Với chiều cao 1m78, gương mặt góc cạnh và body ngày càng săn chắc, Steven Nguyễn đang dần định hình hình ảnh một nam thần hành động mới của Vbiz. Netizen không tiếc lời khen: "Đẹp trai lại còn kỷ luật, body như thế này bảo sao đóng cảnh nào cũng cuốn hút", "Xem anh hít xà mà mình cũng muốn đi tập lại ngay lập tức", "Mỹ nam phản diện gì mà ngoài đời còn sexy hơn trên phim", "Tôi mê phản diện quá bà con ơi"...

Body nam thần "hệ chiến" trong phim Mưa Đỏ

Ít ai biết rằng để hóa thân trọn vẹn vào nhân vật sĩ quan Quang - người lính gai góc, đầy nội tâm - Steven Nguyễn đã phải trải qua giai đoạn giảm cân và tập luyện vô cùng nghiêm ngặt. Anh tiết lộ bản thân từng giảm từ 75kg xuống 70kg chỉ trong vòng một tháng. Chế độ ăn của nam diễn viên được kiểm soát chặt chẽ, gần như loại bỏ tinh bột và tập trung vào protein để giữ cơ.

Giảm mỡ thì dễ, nhưng vừa giảm mỡ vừa giữ cơ thì khó vô cùng. Chính sự kỷ luật này giúp anh có được vóc dáng gọn gàng, mạnh mẽ mà vẫn đủ sức bền để tham gia hàng loạt cảnh hành động khắc nghiệt. Ngoài gym, nam diễn viên còn dành thời gian tập võ thuật, bắn súng cùng ê-kíp trong suốt một tháng trời trước khi bấm máy.

Steven Nguyễn tập boxing cũng cực cuốn

Sự kết hợp giữa ngoại hình, kỹ năng diễn xuất và thái độ nghiêm túc đang giúp Steven Nguyễn trở thành một gương mặt đáng chú ý của điện ảnh Việt. Nếu tiếp tục duy trì phong độ, khán giả hoàn toàn có thể kỳ vọng anh sẽ còn bùng nổ hơn nữa trong những dự án sắp tới - đặc biệt ở mảng phim hành động, nơi đòi hỏi cả sức mạnh lẫn thần thái.

Từ màn ảnh đến phòng gym, Steven Nguyễn đều cho thấy một tinh thần mạnh mẽ đúng nghĩa. Và với những hình ảnh hít xà cực sung, cơ bắp cuồn cuộn thế kia, không khó hiểu khi anh đang trở thành "visual phòng gym" khiến hội chị em đứng ngồi không yên.





Steven Nguyễn vào vai phản diện với diễn biến tâm lý phức tạp trong phim Mưa Đỏ



