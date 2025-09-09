Cầu thủ 16 tuổi qua đời thương tâm vì tai nạn giao thông

Bóng đá Colombia vừa đón nhận tin buồn khi tài năng trẻ Eder Smic Valencia Ambuila (16 tuổi) tử vong trong một vụ tai nạn giao thông thảm khốc tại Guachené, gần thành phố Cali.

Theo truyền thông địa phương, sự cố xảy ra khi một chiếc xe bồn va chạm với nhiều phương tiện khác, trong đó có xe chở Valencia. Cầu thủ trẻ được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi, để lại niềm tiếc thương lớn cho gia đình, đồng đội và người hâm mộ.

Cầu thủ 16 tiooir Colombia qua đời vì tai nạn giao thông

Valencia được đánh giá là “viên ngọc sáng” của bóng đá trẻ Colombia. Anh từng tỏa sáng ở giải U16 Bulls Cup hồi tháng 2 và lọt vào tầm ngắm của nhiều tuyển trạch viên. Trước khi qua đời, Valencia chuẩn bị sang Mỹ để ký hợp đồng với New York Red Bulls và nằm trong danh sách triệu tập đội U17 Colombia tham dự vòng chung kết U17 Nam Mỹ 2026.

Học viện Academia Alemana Popayán (AAFP) – nơi Valencia đang thi đấu xác nhận thông tin với niềm tiếc thương sâu sắc:

“Chúng tôi vô cùng đau đớn trước sự ra đi của Eder. AAFP sẽ luôn đồng hành cùng gia đình và Eder sẽ mãi sống trong trái tim chúng ta.”

Nhiều CLB, cầu thủ và CĐV đã gửi lời chia buồn, cầu mong linh hồn của tài năng trẻ được yên nghỉ. Đây là bi kịch thứ hai chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng khiến bóng đá thế giới mất đi những tài năng vì tai nạn giao thông. Trước đó, vào tháng 7/2025, vụ tai nạn liên quan đến gia đình tiền đạo Diogo Jota cũng từng khiến dư luận quốc tế bàng hoàng.

Sự ra đi của Eder Smic Valencia Ambuila không chỉ để lại nỗi đau cho bóng đá Colombia mà còn khiến người hâm mộ tiếc nuối cho một giấc mơ còn dang dở, khi một tài năng sáng giá chưa kịp vươn tới vinh quang quốc tế đã mãi mãi dừng lại ở tuổi 16.