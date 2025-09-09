Louis Phạm phản pháo tin đồn “lại” chia tay bạn trai Việt kiều

Cư dân mạng gần đây đang râm ran tin đồn Louis Phạm (hay còn được biết đến là cựu VĐV TDDC Phạm Như Phương) và bạn trai Việt kiều lại "đường ai nấy đi" sau lần tái hợp gần nhất. Thế nhưng, tối 8/9, Louis Phạm đã có màn phản pháo cực "gắt mà dễ thương" về lời đồn thổi trên. Trong kênh chat riêng, nữ TikToker đăng tải ảnh chụp màn hình cuộc gọi video với bạn trai kèm câu nói ngắn gọn mà "chí mạng": "Ai nói chia tay rồi?". Chỉ một câu cũng đủ dập tắt mọi đồn đoán, đồng thời ngầm khẳng định tình cảm của cả hai vẫn đang tiến triển tốt đẹp.

Chuyện tình nhiều lần tan - hợp gây chú ý

Trước khi có màn đáp trả lần này, chuyện tình của Louis Phạm và bạn trai Việt kiều từng trải qua không ít sóng gió. Cách đây vài tháng, cả hai từng thừa nhận đã chia tay do khoảng cách địa lý quá lớn khiến họ khó duy trì sự gắn kết. Tin tức "đường ai nấy đi" khi ấy khiến fan không khỏi tiếc nuối bởi cặp đôi vốn rất đẹp đôi và được nhiều người ủng hộ.

Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, cả hai bất ngờ tái hợp. Louis Phạm và bạn trai quyết định cho nhau thêm cơ hội, tiếp tục yêu xa và cùng nỗ lực giữ lửa tình cảm. Những hình ảnh ngọt ngào khi họ quay lại bên nhau từng khiến cộng đồng mạng rần rần chia sẻ. Chính vì vậy, tin đồn chia tay lần này mới khiến nhiều người chú ý, bàn tán xôn xao.

Vẫn mặn nồng dù yêu xa

Hiện tại, Louis và bạn trai Việt kiều vẫn duy trì mối quan hệ bằng cách gọi video thường xuyên, nhắn tin cập nhật cuộc sống hàng ngày. Trên MXH, Louis cũng nhiều lần úp mở những khoảnh khắc hạnh phúc, cho thấy cả hai vẫn đồng hành cùng nhau dù ở xa nửa vòng trái đất.

Màn đáp trả tin đồn lần này khiến netizen không khỏi thích thú: "Câu trả lời ngắn mà chất, dập luôn tin đồn", "Người ta vẫn hạnh phúc kìa, đừng lo hộ nữa", "Ai nói chia tay chứ họ còn mặn nồng lắm."..

Có thể thấy, thay vì dài dòng giải thích, Louis Phạm chọn cách khẳng định tình trạng yêu đương của mình bằng hình ảnh và một câu nói dí dỏm. Vừa tinh tế, vừa chắc nịch, lại vừa đủ để "khóa miệng" tin đồn.