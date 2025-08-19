Louis Phạm và bạn trai Việt kiều khóc như mưa gây chú ý

Louis Phạm - cái tên đang được chú ý trong cộng đồng mạng - mới đây khiến dân tình dậy sóng với loạt story chia sẻ khoảnh khắc xúc động bên bạn trai Việt kiều. Cặp đôi vừa có những ngày ngọt ngào bên nhau, nhưng rồi cũng đến lúc phải chia xa khi anh chàng Việt kiều lên đường trở về Mỹ.

Trên trang cá nhân, Louis Phạm nghẹn ngào viết: "Hứa với nhau là sẽ không khóc mà khóc trôi sân bay, không đăng đoạn khóc vì 2 đứa buồn quá". Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng chứa đầy cảm xúc này nhanh chóng gây chú ý trên MXH. Ngoài ra, cựu VĐV TDDC còn đính kèm bức ảnh nước mắt nước mũi tèm lem sau khi người yêu đi. Bên cạnh hình ảnh vui vẻ, lãng mạn thường ngày, khoảnh khắc Louis Phạm và bạn trai bật khóc ở sân bay khiến nhiều người quan tâm.

Louis Phạm và bạn trai Việt kiều xúc động khi chia tay

Dễ thấy, yêu xa chưa bao giờ là điều dễ dàng, nhất là khi một người ở Việt Nam còn người kia định cư ở nước ngoài. Netizen đọc xong status của Louis liền rần rần bàn tán: "Mới thấy hôm qua còn tay trong tay hạnh phúc lắm, hôm nay đã khóc ở sân bay rồi, thương ghê!", "Yêu xa khó lắm, mong cả hai sẽ đủ kiên nhẫn để vượt qua", "Có khi nào lại sắp chia tay không vì khoảng cách xa quá?", "Lần trước chia tay vì không thể yêu xa, lần này liệu có khác?"...

Tuy nhiên, bên cạnh những bình luận lo lắng, không ít fan vẫn tỏ ra lạc quan, gửi lời động viên để Louis và bạn trai giữ được mối tình đẹp. Nhiều người tin rằng với tình cảm chân thành, cặp đôi hoàn toàn có thể vượt qua thử thách này để viết tiếp câu chuyện tình yêu của mình.

Hiện tại, câu chuyện "khóc trôi sân bay" của Louis Phạm và bạn trai Việt kiều vẫn đang thu hút sự quan tâm lớn của cư dân amngj. Netizen động viên cựu VĐV TDDC, chỉ mong rằng đây chỉ là một giai đoạn khó khăn tạm thời chứ không phải là dấu hiệu rạn nứt của cặp đôi.