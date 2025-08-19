Neymar bật khóc nức nở, CĐV quay lưng la ó

Trận thua 0–6 trước Vasco da Gama tại vòng 20 giải VĐQG Brazil đã khiến Neymar bật khóc ngay trên sân, đồng thời đưa ra phát ngôn gây chú ý khi thừa nhận người hâm mộ "có quyền sỉ nhục" đội bóng sau màn trình diễn tệ hại.

Trước đó, tối ngày 17/8, Santos tiếp đón Vasco da Gama trên sân Morumbis. Đội chủ nhà chỉ để thủng lưới một bàn trong hiệp một sau cú sút xa của Lucas Piton ở phút 18. Nhưng sang hiệp hai, hệ thống phòng ngự của Santos hoàn toàn sụp đổ, để đối thủ ghi liên tiếp 5 bàn chỉ trong vòng 16 phút. Đây được xem là thất bại nặng nề nhất trong lịch sử đối đầu giữa Santos và Vasco ngay trên sân nhà.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Neymar ngồi sụp xuống sân, ôm mặt khóc nức nở. Các nhân viên huấn luyện phải tiến lại an ủi, trong khi HLV Fernando Diniz của Vasco cũng dành cho anh một cái ôm động viên.

Neymar khóc sau trận thua 0-6

Phát biểu trong phòng họp báo, tiền đạo 32 tuổi không giấu được sự đau đớn:

"Đây là một nỗi nhục, một trận đấu đáng hổ thẹn. Tôi hoàn toàn thất vọng với màn trình diễn của đội. Người hâm mộ có quyền phản đối, có quyền sỉ nhục chúng tôi, miễn không dùng đến bạo lực. Suốt sự nghiệp, tôi chưa bao giờ trải qua điều gì như thế này".

Neymar bật khóc

Trận thua đậm lịch sử khiến Neymar không thể kìm lòng

Ở trận đấu này, dù chưa kết thúc trận đấu nhưng fan Santos đã quay lưng về phía sân, sau trận họ la ó chửi bới Neymar, và bày tỏ quyết định sa thải HLV Cleber Xavier của Santos sau trận được đáp lại bằng những lời bình giận dữ của fan về chính Neymar.