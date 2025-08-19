3 thế hệ nhà Beckham đi nghỉ dưỡng vui vẻ, nhưng thật đau lòng vì thiếu Brooklyn Beckham

Sau khi có kỳ nghỉ dài ngày ở nước Pháp, gia đình Beckham tiếp tục di chuyển đến Ý. Xuất hiện trong chuyến đi có David – Victoria cùng ba người con Romeo (22 tuổi), Cruz (20 tuổi), Harper (14 tuổi), ông nội Ted và bạn gái của Cruz – Jackie Apostel (29 tuổi).

Trên Instagram, Cruz đăng loạt khoảnh khắc đời thường mà ấm áp chơi guitar cho ba thế hệ cùng nghe, biểu diễn kỹ năng bóng đá và không quên trao cho Jackie nụ hôn cực ngọt bên hồ bơi.

David Beckham thì vẫn phong độ ngời ngời, vui vẻ tạo dáng nhí nhảnh cùng con trai Romeo và cha mình – ông Ted. Victoria tuy ít lộ diện trong loạt ảnh nhưng vẫn đồng hành cùng chồng con, giữ hình ảnh người mẹ, người vợ luôn sát cánh bên gia đình.

Ba thế hệ nhà Beckham, ông nội - Beckham - các cháu chung khung hình như vắng mặt con trai cả

Trong khi David Beckham và Victoria đang cùng các con tận hưởng kỳ nghỉ hè sang chảnh ở châu Âu, thì cậu cả Brooklyn lại vắng bóng khó hiểu. Thậm chí, sự xa cách càng được đào sâu sau khi anh cùng vợ Nicola Peltz âm thầm tổ chức lễ cưới lần hai nhưng không hề thông báo cho nhà Beckham.

Giữa khung cảnh đoàn tụ ấm áp ấy, sự thiếu vắng của Brooklyn Beckham (26 tuổi) trở thành chủ đề khiến dư luận bàn tán nhiều nhất. Đây không phải lần đầu tiên anh chàng vắng mặt trong những dịp quan trọng, và điều này càng làm rộ lên tin đồn "cơm không lành, canh không ngọt" giữa Brooklyn với gia đình.

Cruz đưa bạn gái cùng đi du lịch

Điều đáng nói, ngay trong khi cả nhà Beckham vi vu châu Âu thì Brooklyn và vợ Nicola (30 tuổi) lại tổ chức lễ cưới lần hai tại Westchester County (Mỹ). Sự kiện này quy tụ đông đủ nhà gái, nhưng toàn bộ gia đình Beckham – từ bố mẹ, em út cho đến ông bà. Họ chỉ biết tin thông qua báo chí, thay vì được thông báo trực tiếp.

Theo tiết lộ từ truyền thông Anh, trong lễ cưới, Brooklyn đã có bài phát biểu xúc động trước 200 khách mời. Anh ca ngợi tình yêu dành cho Nicola, đồng thời gửi lời tri ân đến cha mẹ vợ là tỷ phú Nelson Peltz (83 tuổi) và bà Claudia (70 tuổi).

Một nguồn tin của The Mirror khẳng định: "Brooklyn nói từ tận đáy lòng, từ trái tim cậu ấy chính là Nicola và gia đình cô. Cậu muốn tri ân họ và đã làm hết sức để thể hiện".

Thế nhưng, điều khiến công chúng bàn tán chính là việc Brooklyn hoàn toàn không nhắc đến David – Victoria trong phát biểu. Hình ảnh cậu cả nhà Beckham hết lời ngợi ca gia đình vợ nhưng "ngó lơ" cha mẹ ruột càng làm dư luận tiếc nuối.

Vợ chồng con trai cả có khoảng trời riêng

Bất chấp khoảng trống lớn mang tên Brooklyn, gia đình Beckham vẫn giữ tinh thần tích cực. Những khoảnh khắc vui vẻ bên nhau tại Pháp và Ý được chia sẻ như một cách "lên tiếng" ngầm rằng họ vẫn hạnh phúc, vẫn đoàn kết và không để ồn ào làm ảnh hưởng.

Hơn 20 năm qua, nhà Beckham luôn được xem là gia đình biểu tượng của làng giải trí – thể thao thế giới. Tuy nhiên, những diễn biến mới nhất cho thấy "gia đình vàng" này cũng có những vết nứt khó che giấu.

Loạt ảnh nghỉ dưỡng ở Ý lần này vừa cho thấy sự gắn kết bền chặt của các thành viên còn lại, vừa đặt ra câu hỏi: liệu có ngày Brooklyn sẽ trở lại trong khung hình hạnh phúc ấy, hay khoảng cách với gia đình Beckham sẽ ngày một xa hơn?



