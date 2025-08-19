Thót tim cảnh giàn giáo ngoài sân bóng đá phủi bị gió thổi đổ khiến dân tình tán loạn

Một sự cố hy hữu vừa xảy ra tại một giải bóng đá phủi (giải đấu phong trào) khi giàn giáo dựng để phục vụ quay phim bị gió lớn quật đổ, khiến nhiều người chứng kiến phải thót tim.

Theo hình ảnh được ghi lại, một giàn giáo cao khoảng vài mét được dựng sát sân cỏ để đặt máy quay, nhằm ghi hình trực tiếp các trận đấu. Tuy nhiên, trong lúc thời tiết bất ngờ nổi gió mạnh, cả kết cấu giàn giáo rung lắc dữ dội rồi bất ngờ nghiêng hẳn sang một bên. Những người đứng gần đó hoảng loạn tháo chạy, còn máy quay cùng nhiều thiết bị rơi xuống trong tình trạng hỗn loạn nhưng được một người đàn ông nhanh tay đỡ không bị hỏng hóc. Khoảnh khắc này khiến nhiều khán giả theo dõi qua video phải "thót tim" vì nguy cơ tai nạn chỉ trong tích tắc.

Khoảnh khắc giàn giáo đổ khiến người xem thót tim (Video: Cán Cris)

Cảnh người đàn ông may mắn nhảy xuống kịp thời

Người quay trận đấu ngồi phía trên giàn giáo

Cảnh giàn giáo đỏ, người đàn ông ngã xuống đất nhưng may mắn không bị sao (Ảnh chup màn hình Cán Cris)

Giải bóng đá phủi vốn được xem là sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo thanh niên tham gia. Những năm gần đây, nhiều giải phong trào còn được đầu tư truyền thông chuyên nghiệp với hệ thống livestream, quay phim từ trên cao. Để phục vụ nhu cầu này, ban tổ chức thường dựng giàn giáo tạm bằng sắt hoặc khung thép. Tuy nhiên, không phải lúc nào các kết cấu này cũng đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, nhất là khi đặt ngoài trời, dễ bị tác động bởi gió, mưa hoặc nền đất không chắc chắn.

Vụ việc giàn giáo bị gió quật ngã lần này tuy không gây thiệt hại về người, nhưng chắc chắn là lời cảnh tỉnh cho nhiều ban tổ chức. Để những sân chơi bóng đá phong trào thực sự lành mạnh và an toàn, ngoài yếu tố chuyên môn, công tác đảm bảo an toàn kỹ thuật, cơ sở vật chất cũng cần được đặt lên hàng đầu.