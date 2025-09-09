Vợ Duy Mạnh cầu cứu cộng đồng mạng

Trưa 8/9, nàng WAG Nguyễn Quỳnh Anh - bà xã của đội trưởng ĐT Việt Nam Đỗ Duy Mạnh - bất ngờ chia sẻ tình huống hi hữu khi tài khoản TikTok cá nhân của cô với hơn 800.000 lượt theo dõi đã bị hacker chiếm quyền. Trên story, Quỳnh Anh đăng ảnh chụp màn hình kênh TikTok hơn 800 nghìn lượt theo dõi kèm dòng chữ đầy bức xúc:"Tài khoản TikTok của em bị hack rồi ạ. Buồn quá. Ai ác với mình dữ vậy" cùng icon mặt buồn.

Không chỉ dừng lại ở đó, đến tối cùng ngày, Quỳnh Anh tiếp tục công khai đoạn tin nhắn cầu cứu cộng đồng mạng. Trong tin nhắn gửi hacker, Quỳnh Anh liên tục năn nỉ: "Bạn ơi, trả lại tài khoản cho mình được không, bạn cần gì? Bao nhiêu tiền thì được". Đáp lại, kẻ xấu vẫn nhất quyết im lặng. Quỳnh Anh thậm chí còn gửi cả hình ảnh "Đại Bi Chú" và cầu khẩn "Phát tâm giúp mình". Chứng kiến đoạn hội thoại này, nhiều fan vừa thương, vừa bật cười vì sự bất lực của Quỳnh Anh khi cố gắng tìm cách lấy lại tài khoản.

Bởi lẽ tài khoản TikTok này là nơi bà xã Duy Mạnh hoạt động kinh doanh và thường livestream mỗi ngày 'chốt đơn'. Khi bị hacker tấn công, Quỳnh Anh đành chuyển sang kênh phụ miệt mài livestream và không quên cầu khẩn sự giúp đỡ mong lấy lại kênh chính.

Bà xã Duy Mạnh cầu cứu vì bị hack tài khoản TikTok

Quỳnh Anh vốn là gương mặt quen thuộc với cộng đồng mạng. Ngoài danh xưng WAGs đình đám, cô còn tự xây dựng hình ảnh cá nhân thông qua các nền tảng mạng xã hội, đặc biệt là TikTok với nhiều clip về đời sống, gia đình, con cái. Việc tài khoản bị hack khiến cô gái trẻ không khỏi buồn bã, bởi đó không chỉ là kênh chia sẻ kỷ niệm mà còn là nơi kết nối với hàng trăm nghìn người hâm mộ, và đặc biệt là kênh quan trọng với việc hoạt động kinh doanh online.

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ, netizen đồng loạt để lại bình luận an ủi: "Thấy thương ghê, mong chị sớm lấy lại tài khoản", "Phát tâm giúp chị ấy đi mà"...

Hiện tại, Quỳnh Anh vẫn đang tìm cách lấy lại TikTok. Trong khi đó, fan hy vọng cô sớm lấy lại quyền truy cập để tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc đời thường dễ thương bên Duy Mạnh và gia đình nhỏ.