Cầu thủ gây tai nạn chết người vẫn được đăng ký thi đấu gây bức xúc

Một vụ việc gây tranh cãi đang làm nóng dư luận bóng đá Anh khi tiền đạo Lucas Akins (Mansfield Town, League One) dù vừa lĩnh án tù vì gây tai nạn giao thông chết người vẫn có tên trong danh sách đăng ký thi đấu của câu lạc bộ.

Theo báo cáo từ tòa án, vụ việc xảy ra tháng 3/2022 tại một ngã ba. Khi điều khiển ô tô, Lucas Akins không nhường đường theo biển báo và đã chắn ngang lối đi của người đi xe đạp Adrian Daniel (29 tuổi). Pha va chạm khiến Daniel ngã xuống đường, bị chấn thương sọ não nặng và qua đời sau 10 ngày điều trị.

Tháng 4/2025, Akins chính thức nhận tội và bị tuyên án 14 tháng tù giam. Dẫu vậy, theo Daily Mail, cầu thủ 35 tuổi có thể được tại ngoại vào cuối năm nay, sau khi thụ án một nửa thời gian.

Cầu thủ Anh gây tai nạn

Điều gây bức xúc là trong suốt quá trình xét xử, Akins vẫn tiếp tục ra sân thi đấu cho Mansfield Town. Đáng chú ý, chỉ vài giờ sau khi nhận tội tại tòa, anh còn góp mặt trong trận đấu với Wigan Athletic. Hiện tại, trên website chính thức của CLB cũng như danh sách cầu thủ đăng ký của English Football League (EFL), tên của Lucas Akins vẫn xuất hiện bình thường.

Đại diện Mansfield Town khẳng định sẽ xem xét lại vị trí của Akins khi anh được trả tự do, nhưng từ chối đưa ra thêm bình luận. Theo tiết lộ, HLV trưởng đội bóng từng gửi thư giới thiệu về nhân cách của học trò đến tòa án trong quá trình xét xử.

Sự việc đã làm dấy lên nhiều tranh cãi về khía cạnh đạo đức lẫn pháp lý. Vợ của nạn nhân, cô Savannah, bày tỏ phẫn nộ khi Akins không nhận tội ngay từ đầu, khiến cô phải chịu đựng “ba năm địa ngục” sau cái chết của chồng.

Vụ việc đang tạo ra làn sóng tranh luận dữ dội trong dư luận, đặc biệt khi Mansfield Town vẫn đang trong cuộc đua giành suất thăng hạng lên Championship.