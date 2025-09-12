6 cặp đôi làng bóng Việt trai tài gái giỏi, yêu lâu mới cưới giống Ronaldo

Cristiano Ronaldo mới đây chính thức cầu hôn bạn gái Georgina Rodriguez sau gần 9 năm gắn bó. Chuyện tình dài hơi nhưng ngọt ngào này khiến dân mạng liên tưởng ngay đến loạt cặp đôi nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Không ít cầu thủ cũng mất nhiều năm yêu, thậm chí chí gần một thập kỷ đồng hành, vượt qua áp lực dư luận, khoảng cách địa lý hay chấn thương để cuối cùng mới chịu “về chung một nhà”.

Huy Hùng – Thùy Dương 8 năm mới chịu cưới

Cựu tuyển thủ Nguyễn Huy Hùng và hot girl Thùy Dương là minh chứng rõ ràng cho tình yêu bền bỉ. Yêu nhau từ khi cả hai còn rất trẻ, phải mất tới 8 năm hẹn hò , họ mới chính thức nên duyên vợ chồng. Thời gian dài đồng hành giúp cặp đôi trở thành biểu tượng ngọt ngào trong mắt người hâm mộ. Đến hiện tại cặp đôi đã có một bé trai cực đáng yêu.

Huy Hùng và vợ yêu 8 năm mới cưới

Duy Mạnh và "công chúa béo"

Nhắc đến các cặp đôi nổi tiếng trong giới cầu thủ, không thể bỏ qua trung vệ Đỗ Duy Mạnh và “công chúa béo” Quỳnh Anh. Sau 4 năm yêu thích đầy lãng mạn, cặp đôi tổ chức đám cưới đám mây vào năm 2020, từng gây bão xã hội với dàn khách mời toàn sao tuyển Việt Nam. Đến nay, tổ ấm nhỏ của họ thêm hạnh phúc với sự xuất hiện của một bé trai và một bé gái kháu khỉnh.

Duy Mạnh và vợ hiện tại đã có 2 nhóc tỳ

Chuyện tình 8 năm không ồn ào

Trung vệ Trần Đình Trọng và bạn gái Huyền Trang (Trang Heo) chọn cách yêu kín tiếng. Cả hai bắt đầu hẹn hò từ năm 2014, khi Trọng “Ỉn” mới chỉ là cầu thủ trẻ. Sau gần 8 năm yêu thầm lặng họ mới chính thức đính hôn vào giữa năm 2022. Dù ít chia sẻ đời tư, nhưng tình yêu lâu bền của họ luôn được đồng đội và bạn bè ngưỡng mộ.

Gia đình hạnh phúc của Đình Trọng

Trọng Hoàng và nữ chiến sĩ công an

Tiền vệ kỳ cựu Trọng Hoàng và bà xã Quỳnh Anh cũng có chuyện tình ngưỡng mộ. Họ gắn bó suốt 7 năm , tính cả thời gian yêu và sau khi kết hôn. Trong suốt sự nghiệp nhiều thăng trầm của Hoàng “bò”, vợ chính là hậu phương vững chắc, luôn đồng hành sau.

Gia đình Trọng Hoàng

Lâm Tây và Yến Xuân

Thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm và bạn gái Yến Xuân từng nhiều lần gây chú ý bởi chuyện tình xuyên biên giới. Khi Văn Lâm thi đấu ở Thái Lan, Nga rồi Nhật Bản, Yến Xuân vẫn hiển thị làm tiêu đề tinh thần cho anh. Sau 6 năm yêu xa , cả hai cuối cùng cũng chính thức nên duyên vợ chồng. Tình yêu bền bỉ của họ là minh chứng rõ ràng cho sự chắc chắn và niềm tin dành cho nhau.

Văn Lâm trọn vẹn hạnh phúc bên vợ con

Xuân Trường và Nhuệ Giang

Một trong những cặp đôi được nhắc đến nhiều nhất chính là Lương Xuân Trường và Ngô Mai Nhưệ Giang. Họ hẹn hò từ năm 2015, trải qua không ít áp lực và cả giai đoạn sóng gió. Thế nhưng sau 6 năm, cả hai đã tổ chức lễ đính hôn vào tháng 4/2021. Đến nay, cặp đôi vẫn giữ kín đời tư nhưng luôn được người hâm mộ âm thầm chúc phúc.

Cũng giống như Ronaldo và Georgina, hàng loạt cầu thủ Việt Nam chứng minh một tình yêu bền chặt. Chỉ cần đủ bền và đủ tin tưởng, thì sau nhiều năm đồng hành, đích đến ngọt ngào vẫn là một đám cưới hạnh phúc.