Nghe Chu Thanh Huyền "nịnh" Quang Hải mua tặng iPhone 17, netizen tấm tắc: Vợ nói ngọt quá, bảo sao thích gì chồng cũng cho!

Vợ Quang Hải nịnh chồng xin mua iPhone 17 cực ngọt

Chu Thanh Huyền - bà xã cầu thủ Nguyễn Quang Hải - mới đây lại khiến dân tình thích thú khi chia sẻ đoạn video trò chuyện cùng chồng trên xế hộp bạc tỷ. Không khoe gì nhiều, chỉ bằng vài câu nói nhẹ nhàng, nũng nịu, hot girl 2000 đã khiến hội chị em xuýt xoa vì "quá khéo".

Trong video, Chu Thanh Huyền thủ thỉ với chồng về iPhone 17 đang gây sốt trong giới sành đồ hiệu: "Ba tặng cho em máy màu gì. Mệnh kim hợp màu trắng. Vợ chia sẻ bài mà mọi người thả tim quá trời, ba thả tim mà ba không nói gì. Ba đặt máy đi, ba phải nhắn ba đặt chứ. Ba đặt màu xanh hay màu ghi, màu cam vợ thấy thế nào ấy... Ba mua 2 cái nhé. Yêu thương"...

Chỉ vài câu ngọt ngào, nàng WAGs không chỉ khiến Quang Hải cười tủm tỉm và chốt đơn luôn 2 chiếc iPhone 17 mới toanh mà còn khiến cư dân mạng "tan chảy". Dưới phần bình luận, nhiều netizen gật gù: "Khéo quá, bảo sao chồng cưng chồng chiều", "Nói chuyện vừa dễ thương vừa hợp lý, nghe là muốn mua ngay", "Để tớ cũng học Huyền xin chồng như thế này", "Khéo ăn khéo nói, keo mấy cũng phải gật đầu thôi", "Bạn ấy khéo quá nghe dễ thương ghê luôn"...

Đặc biệt, hội chị em còn đồng loạt "tag nhau" xin học cấp tốc cách nịnh chồng của Chu Thanh Huyền. Không ít bình luận dí dỏm để lại: "Mai phải về luyện giọng ngay", "Nói thế này thì iPhone 17, iPhone 18 cũng có hết", "Xin lớp học cấp tốc của chị Huyền".

Có thể thấy, sau khi kết hôn, cuộc sống của Quang Hải và Chu Thanh Huyền ngày càng khiến dân tình quan tâm. Không chỉ thường xuyên xuất hiện tình tứ bên nhau, cả hai còn gây bão MXH với những khoảnh khắc đời thường ngọt ngào, hài hước. Và lần này, chỉ một màn "nịnh khéo" mua iPhone 17 thôi, Chu Thanh Huyền đã chứng minh lý do vì sao cô luôn được chồng cưng chiều hết mực.