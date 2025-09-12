Ai chê thì chê nhưng phải thừa nhận, có một điều chỉ Apple làm được: Mỗi lần iPhone ra mắt là một cơn sốt màu sắc, cả thế giới "phát cuồng"

Sự kiện ra mắt iPhone 17 vừa kết thúc, và giữa vô số những nâng cấp về công nghệ, chiếm sóng mạng xã hội chính là màu sắc mới "Cam Vũ Trụ" (Cosmic Orange). Đó không phải là tên một tính năng, mà là màu sắc chủ đạo của dòng Pro năm nay. Một lần nữa, Apple lại thành công trong việc biến một lựa chọn thẩm mỹ thành tâm điểm của cả một thế hệ sản phẩm.

Màu Cam Vũ Trụ chính là tâm điểm sau khi Apple ra mắt thế hệ iPhone 17

Đây không phải là lần đầu, "cơn sốt màu sắc" đã là một "đặc sản" của Apple trong suốt hơn một thập kỷ. Từ khởi đầu với iPhone 5S với màu Vàng Champagne (Gold), tạo ra một định nghĩa mới về sự sang trọng; đến iPhone 7 và màu Đen Bóng (Jet Black) đầy quyến rũ, dù dễ trầy xước nhưng vẫn được săn lùng; hay iPhone 11 Pro khai sinh ra khái niệm "màu Pro" với Xanh Rêu (Midnight Green) đầy tinh tế.

Màu Vàng Champagne trên iPhone 5S khuấy đảo cả thế giới sau khi ra mắt và là bước đầu tiên cho một truyền thống về màu sắc của Apple

Truyền thống đó vẫn tiếp tục được duy trì một cách xuất sắc qua từng năm. Cả thế giới lần lượt phát cuồng với Tím Sâu (Deep Purple) của iPhone 14 Pro hay Titan Tự Nhiên (Natural Titanium) của iPhone 15 Pro rồi Titan Sa Mạc (Desert Titanium) trên iPhone 16 Pro.

Rõ ràng, việc biến một màu sắc thành một hiện tượng văn hóa, một yếu tố thúc đẩy doanh số và là dấu hiệu nhận biết cho một thế hệ sản phẩm là một nghệ thuật mà dường như chỉ riêng Apple mới làm chủ được.

Màu sắc không chỉ là màu sắc - Đó là chiến lược

Với Apple, màu sắc là một công cụ chiến lược để định danh và phân cấp sản phẩm. Mỗi năm, họ chọn ra một "màu chủ đạo" (hero color) độc quyền cho dòng máy mới. Màu Cam Vũ Trụ của iPhone 17 Pro vừa ra mắt chính là ví dụ hoàn hảo. Nó ngay lập tức trở thành một dấu hiệu nhận biết không lời: "Nếu bạn đang cầm chiếc iPhone màu này, mọi người đều biết bạn đang dùng mẫu mới nhất". Điều này đánh thẳng vào tâm lý muốn thể hiện và sở hữu cái mới của người tiêu dùng, biến chiếc điện thoại thành một phụ kiện thời trang thức thời.

Sở hữu chiếc iPhone 17 Pro màu Cam Vũ Trụ cũng đồng nghĩa bạn đang có trong tay thiết bị dẫn đầu về cả công nghệ và thời trang của Apple

Chiến lược này còn được áp dụng để phân cấp sản phẩm một cách tinh vi. Dòng Pro luôn được khoác lên mình những màu sắc trầm, sang trọng và chuyên nghiệp như Titan Tự Nhiên, Titan Sa Mạc hay Cam Vũ Trụ. Trong khi đó, các dòng iPhone tiêu chuẩn lại có bảng màu tươi sáng, trẻ trung hơn như Hồng, Xanh lá, Vàng hay Tím Oải Hương, hướng đến tệp khách hàng rộng lớn và năng động hơn.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn đầu mở bán, các phiên bản màu "hot" thường trong tình trạng khan hàng, khó mua. Điều này vô hình trung tạo ra hiệu ứng tâm lý FOMO, càng khiến người dùng khao khát sở hữu và đẩy giá trị của màu sắc đó lên cao hơn bao giờ hết. Trước đây, khi chưa có Apple Store Online và thị trường vẫn rất khát khao những chiếc iPhone có "màu độc quyền" thì giá của chiếc điện thoại này có thể bị đội giá lên hàng chục triệu đồng chính nhờ sự nổi bật, khan hiếm của nó.

Chiếc iPhone 16 Pro Titan Sa Mạc là biểu tượng của thời trang và công nghệ cho đến khi iPhone 17 Pro màu Cam Vũ Trụ ra mắt

Apple là bậc thầy kể chuyện và tạo ra xu hướng

Apple không bán một màu sắc, họ bán một câu chuyện. Thay vì những cái tên đơn điệu, họ sử dụng nghệ thuật đặt tên đầy mỹ cảm và khơi gợi. Đó không phải là màu xám, mà là Titan Tự Nhiên (Natural Titanium) - nhấn mạnh sự cao cấp, bền bỉ và vẻ đẹp chân thực của vật liệu. Đó không chỉ là màu cam, mà là Cam Vũ Trụ (Cosmic Orange) - gợi cảm giác về không gian, sự khám phá và công nghệ tương lai. Những cái tên khác như Starlight (Ánh Sao) hay Midnight (Nửa đêm) cũng biến các màu cơ bản như trắng và đen trở nên thơ mộng và có chiều sâu hơn.

Câu chuyện này sau đó được khuếch đại bởi một hệ sinh thái marketing khổng lồ. Màu sắc mới luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong sự kiện ra mắt, trên trang chủ website, trong các video quảng cáo được sản xuất hoàn hảo. Giới truyền thông và các reviewer công nghệ trên toàn cầu đồng loạt đưa tin, trên tay phiên bản màu mới, tạo ra một làn sóng thảo luận khổng lồ, biến cơn sốt màu sắc trở thành một sự kiện toàn cầu. Thay vì chạy theo màu sắc độc nhất của năm, Apple có đủ sức mạnh thương hiệu để tự mình định đoạt màu nào sẽ là xu hướng.

Màu sắc trên iPhone là chủ đề khiến rất nhiều người quan tâm, kể cả khi họ luôn dùng ốp lưng

Đằng sau vẻ đẹp mỹ miều của mỗi màu sắc là một kỳ công về kỹ thuật chế tác. Việc tạo ra một lớp phủ màu đồng nhất, bền bỉ trên hàng triệu thiết bị với các vật liệu phức tạp như titan là một thách thức không hề nhỏ.

Tuy nhiên, điểm cốt lõi tạo nên sự khác biệt của Apple không chỉ nằm ở công nghệ. Sức mạnh của họ đến từ khả năng kết nối liền mạch giữa kỹ thuật chế tác và cỗ máy truyền thông khổng lồ. Họ không chỉ tạo ra một màu đẹp, họ biến nó thành một câu chuyện, một biểu tượng và dồn toàn lực để cả thế giới phải nói về nó. Đây là sự đồng bộ mà các đối thủ, dù có thể tạo ra những màu sắc đẹp mắt, cũng khó lòng sao chép được về mặt tầm ảnh hưởng.

"Cơn sốt" màu sắc của iPhone không phải là một sự may mắn ngẫu nhiên. Nó là kết quả của một chiến lược tổng hòa, kết hợp giữa tâm lý học, marketing đỉnh cao, nghệ thuật kể chuyện và sức mạnh đồng bộ từ sản xuất đến truyền thông. Trong tay Apple, màu sắc đã vượt qua giới hạn của một lựa chọn cá nhân để trở thành một tuyên ngôn, một biểu tượng của sự đẳng cấp và thức thời.

Và giờ đây, khi "Cam Vũ Trụ" trên iPhone 17 Pro sẽ tiếp tục hiện lên trong tâm trí của hàng triệu người trên toàn cầu. Còn nếu suy nghĩ xa hơn, bạn có đặt ra câu hỏi: "Màu sắc nào sẽ khiến chúng ta phải trầm trồ ở thế hệ iPhone tiếp theo?"