Đang rủng rỉnh tiền, năm nay người dùng Việt Nam mua iPhone 17 loại nào là “khôn ngoan” nhất?

Dòng iPhone 17 của Apple đã chính thức ra mắt với 4 sản phẩm mới. Đúng như dự đoán, dòng sản phẩm này bao gồm những nâng cấp từ các mẫu máy trước đó như iPhone 17, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Tuy nhiên, thế hệ iPhone mới này lại gây bất ngờ khi giới thiệu iPhone Air - một bổ sung mới mà Apple cho biết là "chiếc iPhone mỏng nhất từng được sản xuất". Và lần đầu tiên sau nhiều thế hệ, sẽ không có phiên bản "Plus".

Cả 4 chiếc điện thoại thông minh đều sở hữu nhiều cải tiến; tuy nhiên, mỗi phiên bản đều sở hữu những tính năng riêng biệt, giúp chúng nổi bật hơn so với các đối thủ khác.

Những người có nhu cầu nâng cấp điện thoại hiện đang có rất nhiều lựa chọn. Vậy, mẫu iPhone 17 nào phù hợp với bạn? Câu trả lời không hề đơn giản vì mỗi thiết bị đều mang đến những điểm độc đáo riêng.

Bạn nên mua iPhone 17 nếu…

Muốn sở hữu màn hình ProMotion mà không phải chi tiền mua mẫu Pro

Lần đầu tiên, Apple mang công nghệ màn hình ProMotion lên iPhone cơ bản. Điều này sẽ cho phép iPhone 17 sở hữu màn hình sống động đáng kinh ngạc với tần số quét thích ứng lên đến 120Hz. Một tính năng như vậy mang lại "trải nghiệm cuộn siêu mượt, chơi game nhập vai, hiệu suất được cải thiện". Mặt kính được bảo vệ bởi Ceramic Shield 2, một tính năng mới giúp tăng khả năng chống chịu hư hại và giảm độ chói. Một lợi ích khác của ProMotion là màn hình có tần số quét thích ứng lên đến 120Hz.

Trước đây, ProMotion chỉ dành riêng cho các mẫu máy cao cấp. Với bản nâng cấp này, iPhone 17 là lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn trải nghiệm xem cao cấp mà không cần phải trả giá cao.

Thích thiết kế truyền thống

Phần lớn các mẫu iPhone 17 khác đều đã có những thay đổi đáng kể về thiết kế. Ví dụ, iPhone Air cực kỳ mỏng, trong khi các mẫu iPhone Pro lại có một "khung máy" chứa các thành phần quan trọng.

Nếu bạn muốn sở hữu thiết kế iPhone truyền thống với cụm camera lồi ở mặt sau và các cạnh bo tròn mềm mại, hãy chọn iPhone 17 tiêu chuẩn. Máy vẫn giữ nguyên phong cách cũ mà mọi người đã yêu thích qua nhiều năm. Hơn nữa, máy có cùng kích thước với iPhone 16 Pro . Vì vậy, nếu bạn đã quen với mẫu Pro cũ, việc chuyển đổi sang iPhone 17 sẽ rất dễ dàng.

Bạn nên mua iPhone Air nếu…

Muốn có trong tay chiếc iPhone mỏng nhất từng được sản xuất

iPhone Air là bước tiến thiết kế táo bạo nhất của Apple trong nhiều năm qua. Nó sở hữu một chiếc điện thoại thông minh siêu mỏng, chỉ dày 5,6 mm - mỏng hơn khoảng một phần ba so với iPhone 16 Pro. Đây là chiếc iPhone mỏng nhất từ trước đến nay của Apple và hoàn hảo cho bất kỳ ai coi trọng các thiết bị siêu di động. Mặc dù có khung máy mỏng, iPhone Air không hề kém cạnh về phần cứng bởi thiết bị được trang bị không chỉ một, không chỉ hai, mà là ba con chip bên trong.

Bạn có A19 Pro, bộ vi xử lý 6 nhân hiệu năng cao. Tiếp theo là N1, "chip không dây mới do Apple thiết kế", hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và chuẩn nhà thông minh Thread. Cuối cùng, iPhone Air có C1X, "modem di động mới được thiết kế" để nhanh gấp đôi C1 và tiết kiệm năng lượng hơn.

Không ngại đánh đổi một số tính năng.

Để đạt được độ mỏng ấn tượng như vậy, Apple đã phải cắt giảm một số tính năng quan trọng của iPhone. iPhone Air chỉ được trang bị một camera sau duy nhất, ống kính 48 Fusion. Camera đơn này cho phép người dùng chụp ảnh ở cả tiêu cự 28mm và 35mm, cũng như chụp ảnh macro chất lượng cao. Máy cũng chỉ sử dụng eSIM để kết nối mạng di động. Bạn sẽ không thể lắp thẻ SIM cũ vào mẫu Air. Nếu chấp nhận được những hy sinh này, iPhone 17 Air mang đến sự cân bằng tốt giữa kiểu dáng và hiệu năng mà các mẫu máy khác không thể mang lại.

Bạn nên mua iPhone 17 Pro nếu…

Muốn nâng cấp camera tiên tiến

Tất cả các mẫu iPhone 17 đều được nâng cấp đáng kể về camera. Ví dụ, cả bốn đều có camera selfie Center Stage mới. Ống kính nâng cấp này chứa "cảm biến camera trước hình vuông", mang lại "trường nhìn rộng hơn và độ phân giải cao hơn". Nó thậm chí còn cho phép bạn chụp ảnh selfie phong cảnh mà không cần phải xoay ngang điện thoại.

Nhưng iPhone 17 Pro còn tiến xa hơn nữa với ba camera Fusion 48MP, cho phép chụp ảnh sắc nét và chi tiết hơn. Điều này một phần nhờ vào "Photonic Engine" được cập nhật, sử dụng trí tuệ nhân tạo để "duy trì chi tiết tự nhiên, giảm nhiễu và mang lại" độ chính xác màu sắc tốt hơn. Ngoài ra, điện thoại thông minh của Apple còn được trang bị "camera Telephoto 48MP mới" với cảm biến lớn hơn để cải thiện khả năng chụp ảnh thiếu sáng.

Thích một thiết kế mới mẻ

Ngoại trừ một vài thay đổi về thiết kế qua nhiều năm, các mẫu iPhone Pro về cơ bản trông giống hệt nhau kể từ iPhone 12 Pro. Nhưng đối với bộ đôi iPhone 17 Pro, Apple đã quyết định mang đến những thay đổi đáng kể hơn. Cả 17 Pro và Pro Max đều có "thân máy bằng nhôm nguyên khối", giúp điện thoại thông minh nhẹ hơn và mang lại hiệu suất tản nhiệt tốt hơn. Bên trong khung máy là một buồng hơi chứa nước khử ion để tản nhiệt ra khỏi bộ vi xử lý A19 Pro.

Mặt sau được thiết kế nhô cao hơn, cung cấp thêm không gian cho các linh kiện quan trọng, bao gồm cả pin lớn hơn. Apple cho biết iPhone 17 Pro có thể phát video liên tục tới 39 giờ chỉ với một lần sạc.

Bạn nên mua iPhone 17 Pro Max nếu…

Muốn hiệu suất tốt nhất có thể

Giống như iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max chạy trên chipset A19 Pro, một phần cứng mạnh mẽ bao gồm CPU 6 nhân và GPU 6 nhân với "Bộ tăng tốc thần kinh tích hợp trong mỗi lõi GPU". Cùng với các thành phần này là Neural Engine 16 nhân mới của Apple, giúp xử lý các mô hình AI, mang lại độ trung thực đồ họa tuyệt đẹp và đảm bảo khung hình cao. Một con chip như vậy chắc chắn sẽ rất nóng. May mắn thay, iPhone 17 Pro Max cũng có buồng hơi tản nhiệt tương tự như 17 Pro để giữ máy luôn mát.

Tương tự như iPhone Air, thiết bị hàng đầu của Apple sở hữu chip mạng N1 hỗ trợ Wi-Fi 7, Bluetooth 6 và Thread. Một điều tôi chưa đề cập trước đó là N1 cải thiện độ tin cậy của các tính năng như AirDrop.

Ưu tiên màn hình iPhone tốt nhất

Trong toàn bộ dòng sản phẩm, iPhone 17 Pro Max sở hữu màn hình tốt nhất, tự hào với màn hình Super Retina XDR 6,9 inch khổng lồ. Công nghệ ProMotion của Apple mang lại tốc độ làm mới mượt mà lên đến 120Hz. Hơn nữa, iPhone 17 Pro Max còn sáng hơn nhiều so với iPhone 16 Pro khi đạt độ sáng 3.000 nits, "cũng như độ tương phản ngoài trời tốt hơn gấp đôi". Và một lần nữa, giống như iPhone Air, chiếc điện thoại thông minh cao cấp này có màn hình được bảo vệ bởi lớp Ceramic Shield 2 cho độ bền vượt trội.