Samsung ra mắt trợ lý Vision AI tại IFA 2025, mở ra kỷ nguyên mới cho màn hình thông minh tích hợp AI

Tại IFA 2025, Công ty Điện tử Samsung chính thức giới thiệu trợ lý Vision AI, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình phát triển màn hình tích hợp AI trên các dòng TV và màn hình Samsung. Với trợ lý giọng nói Bixby được nâng cấp thông minh hơn, trợ lý Vision AI mang đến trải nghiệm tương tác tự nhiên và liền mạch, tích hợp những tính năng AI tiên tiến của Samsung vào một nền tảng trực quan duy nhất, giúp người dùng dễ dàng khám phá nội dung và nhận câu trả lời theo ngữ cảnh cho mọi câu hỏi.

Trong bối cảnh người tiêu dùng toàn cầu tìm kiếm những thiết bị có khả năng vượt xa chức năng phát trực tuyến, trợ lý Vision AI khẳng định vai trò ngày càng quan trọng của TV trong hệ sinh thái nhà thông minh. Với AI là trung tâm của trải nghiệm giải trí, Samsung cho phép gợi ý nội dung cá nhân hóa, tương tác thông minh đa thiết bị và hỗ trợ trực quan trong đời sống hằng ngày.

"Tại Samsung, chúng tôi đầu tư vào những công nghệ giúp trải nghiệm trở nên cá nhân hóa hơn, trực quan hơn và hướng đến tương lai," ông Kevin Lee, Phó Chủ tịch Điều hành, Giám đốc Bộ phận Trải nghiệm Khách hàng thuộc ngành hàng Màn hình Hiển thị, Samsung Electronics chia sẻ. "Với trợ lý Vision AI, chúng tôi đang tái định nghĩa TV có thể làm được gì – vượt ra ngoài chất lượng hình ảnh và âm thanh, mang đến một trải nghiệm có khả năng thấu hiểu, tương tác và phát triển cùng người dùng theo thời gian."

Trí tuệ hội thoại và trực quan

Điểm khác biệt của trợ lý Vision AI chính là khả năng trả lời câu hỏi và yêu cầu bằng các phản hồi trực quan, thông minh từ nhiều AI agent, chỉ với thao tác nhấn nút AI trên điều khiển từ xa.

Được hỗ trợ bởi Generative AI (AI tạo sinh), trợ lý Vision AI mang đến trải nghiệm hội thoại tự nhiên và linh hoạt hơn, có thể hiểu ngữ cảnh và câu hỏi tiếp nối, giúp quá trình tương tác trở nên mượt mà như một cuộc trò chuyện thực sự – không cần lệnh, không cần menu, không cần nhập liệu.

Trợ lý Vision AI cho phép người dùng đặt câu hỏi trực tiếp cho TV Samsung về bất cứ nội dung nào hiển thị trên màn hình, như thông tin phim, tên tác phẩm nghệ thuật hay gợi ý điểm đến du lịch.

Không chỉ phản hồi, trợ lý Vision AI còn hiểu ngữ cảnh và chuỗi hội thoại tiếp theo, hiển thị thông tin liên quan ngay trên màn hình. Nội dung đa dạng từ phim ảnh, truyền hình, nghệ thuật, ẩm thực, thể thao hay du lịch được trình bày dưới dạng hội thoại, tạo nên sự giao tiếp tự nhiên và liền mạch với TV.

Trợ lý Vision AI còn tích hợp các đột phá AI chủ chốt của Samsung vào một trải nghiệm duy nhất, giúp người dùng tiếp cận các tính năng thông minh dễ dàng hơn bao giờ hết:

- Live Translate (Dịch trực tiếp) dịch hội thoại và phụ đề trên màn hình theo thời gian thực.

- Generative Wallpaper (Hình nền tạo sinh) giúp sáng tạo hình nền động theo sở thích cá nhân.

- AI Picture, Active Voice Amplifier Pro và AI Upscaling Pro tự động điều chỉnh hình ảnh và âm thanh, tối ưu hóa trải nghiệm xem trên mọi nội dung.

- AI Gaming Mode mang đến trải nghiệm chơi game mượt mà, sống động với tối ưu hóa bởi AI.

- Copilot của Microsoft và Perplexity: ứng dụng AI agent độc lập hỗ trợ công việc và năng suất, mở rộng chức năng của trợ lý Vision AI ngay trên TV.

Bằng cách hợp nhất các chức năng này, trợ lý Vision AI giúp người dùng không còn phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng hay menu, trở thành trung tâm quản lý giải trí, công việc và trải nghiệm kết nối.

Từ ý tưởng đến hiện thực

Khái niệm Vision AI của Samsung lần đầu được giới thiệu tại CES 2025, với mục tiêu nâng tầm trải nghiệm màn hình tại gia trên TV, màn hình máy tính và các thiết bị hiển thị khác. Cốt lõi của Vision AI là tập trung nâng cao chất lượng hình ảnh và âm thanh, hỗ trợ giao tiếp liền mạch giữa các thiết bị Samsung và mang đến nội dung cá nhân hóa thông qua AI agent tiên tiến. Công nghệ này được đảm bảo bởi cam kết dài hạn của Samsung: 7 năm nâng cấp phần mềm miễn phí thông qua nền tảng One UI Tizen, bao gồm cập nhật AI mới cũng như các bản vá bảo mật từ Samsung Knox.

Với sự ra mắt của trợ lý Vision AI, những ý tưởng đó đã trở thành hiện thực, mang đến cấp độ mới của cá nhân hóa, tích hợp thiết bị và hỗ trợ người dùng. Trợ lý Vision AI sẽ bắt đầu triển khai dưới dạng bản cập nhật phần mềm từ cuối tháng 9, trước tiên tại Hàn Quốc, Bắc Mỹ và một số thị trường châu Âu, sau đó mở rộng sang các khu vực khác. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.samsung.com