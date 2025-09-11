VinFast ra mắt 3 mẫu xe máy điện 2 pin mới, có thể tháo rời, giá từ 25,9 triệu đồng

Mới đây, VinFast đã chính thức giới thiệu 3 mẫu xe máy điện mới. Điểm nhấn chung của cả 3 mẫu xe mới là ngoài viên pin cố định dung lượng 2,4 kWh đặt dưới sàn để chân, xe còn được trang bị thêm một ngăn chứa cho viên pin thứ hai với dung lượng tương đương ở trong cốp. Cấu hình này giúp nâng quãng đường di chuyển trong điều kiện tiêu chuẩn sau mỗi lần sạc đầy từ 134 km (với 1 pin) lên đến 262 km (với 2 pin). Pin phụ được cung cấp dưới dạng tùy chọn mua thêm với giá 5 triệu đồng, có thể tháo lắp dễ dàng để sạc ngoài một cách tiện lợi.

Được định vị ở phân khúc xe cận cao cấp, VinFast Vero X phát triển dựa trên dòng Vento Neo, đi kèm thiết kế yên xe cải tiến giúp tối ưu dáng ngồi, tay dắt sau thuận tiện cho việc cầm nắm, cùng ốp càng sau và chắn bùn trước có tính thẩm mỹ cao. Kích thước tổng thể dài, rộng, cao của xe lần lượt là 1.858 x 690 x 1.100 (mm), chiều cao yên 770 mm và trọng lượng 92 kg.

Vero X được trang bị các tính năng hiện đại như màn hình màu TFT, chìa khóa thông minh (Smart Key) một chạm tích hợp chức năng tìm xe trong bãi đỗ. Cốp xe tiêu chuẩn khi không lắp pin phụ có dung tích lên tới 35 lít, đủ sức chứa hai mũ bảo hiểm và các vật dụng cá nhân khác.

Về vận hành, Vero X sử dụng động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 2.250 W, cho khả năng tăng tốc 0-50 km/h trong 15 giây và đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Xe được trang bị phanh đĩa ở bánh trước và phanh cơ ở bánh sau, kết hợp giảm xóc trước dạng ống lồng thuỷ lực và giảm xóc đôi phía sau.

Hệ thống chiếu sáng của Vero X là Full LED, với đèn pha LED Projector cho khả năng chiếu sáng vượt trội. Xe có 4 tùy chọn màu sơn gồm trắng ngọc trai, đen nhám, xanh rêu và xanh oliu.

Giá bán lẻ đề xuất cho VinFast Vero X được công bố ở mức 34,9 triệu đồng, dự kiến sẽ chính thức bán ra thị trường ngay trong tháng 9.

Trong khi đó, bộ đôi VinFast Feliz và Feliz Lite phiên bản 2 pin có sự khác biệt rõ rệt: Feliz hướng đến khách hàng yêu cầu hiệu suất cao với tốc độ tối đa 70 km/h, trong khi Feliz Lite là lựa chọn phù hợp cho học sinh từ 16 tuổi trở lên hoặc người chưa có bằng lái, với tốc độ tối đa giới hạn ở 48 km/h.

Cả Feliz và Feliz Lite chia sẻ chung kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 1.920 x 694 x 1.140 (mm) và chiều cao yên 780 mm. Cốp xe tiêu chuẩn khi không lắp pin phụ có dung tích 34 lít, có thể để vừa 2 mũ bảo hiểm. Cả hai mẫu xe đều được trang bị động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 2.800 W, có khả năng tăng tốc từ 0-50 km/h trong dưới 16 giây.

Feliz và Feliz Lite có tổng cộng 5 lựa chọn màu sơn ngoại thất gồm đen bóng, xanh rêu, xanh oliu, trắng ngọc trai và vàng cát (chỉ có trên phiên bản Feliz). Giá bán lẻ đề xuất của cả Feliz và Feliz Lite đều là 25,9 triệu đồng. Trong đó, phiên bản Feliz đã có mặt tại đại lý, còn phiên bản Feliz Lite cũng sẽ được bán ra thị trường ngay trong tháng 9.

Nếu áp dụng các chương trình ưu đãi hiện hành của VinFast, chi phí sở hữu Feliz và Feliz Lite chỉ từ 22.792.000 đồng, và Vero X từ 30.712.000 đồng.

Toàn bộ xe máy điện VinFast, bao gồm cả ba mẫu xe mới, vẫn đang được áp dụng chính sách miễn phí sạc pin tại các trạm sạc công cộng của V-Green trên toàn quốc đến hết tháng 5/2027.