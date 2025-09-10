Dạo xem giá bán iPhone 17 chính hãng tại Việt Nam, mua ở Apple Store hay đại lý nào rẻ hơn?

Rạng sáng ngày 10/9, Apple đã công bố dòng sản phẩm iPhone mới, bao gồm iPhone 17, iPhone Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Ngay sau khi sự kiện ra mắt kết thúc, cửa hàng trực tuyến Apple Store Việt Nam nhanh chóng cập nhật giá chính thức cho những chiếc iPhone mới này. Song song đó, các đại lý ủy quyền chính hãng (AAR) cũng công bố giá bán tại Việt Nam.

Người dùng Việt có thể đặt mua iPhone sớm từ 12/9, nhận máy từ 19/9

Giá bán iPhone mới chính thức trên Apple Store Online

Trên website chính thức của Apple, công ty đã cập nhật bảng giá các sản phẩm iPhone 17. Cụ thể như sau:

- iPhone 17 bản tiêu chuẩn với giá bán 24,999 triệu đồng cho bản 256GB và 31,499 triệu đồng cho bản 512GB.

- iPhone Air với giá bán 31,999 triệu đồng cho bản 256GB, 38,499 triệu đồng cho bản 512GB và 44,999 triệu đồng cho bản 1TB.

- iPhone 17 Pro có giá bán 34,999 triệu đồng cho bản 256GB, 41,499 triệu đồng cho bản 512GB và 47,999 triệu đồng cho bản 1TB.

- iPhone 17 Pro Max có giá 37,999 triệu đồng cho bản 256GB, 44,499 triệu đồng cho bản 512GB, 50,999 triệu đồng cho bản 1TB và 63,999 triệu đồng cho bản 2TB.

Như vậy, phiên bản đắt nhất iPhone 17 Pro Max 2TB bộ nhớ có giá 64 triệu đồng. Giá rẻ nhất là iPhone 17 bản tiêu chuẩn có bộ nhớ trong 256GB.

Giá niêm yết của iPhone 17, iPhone Air và iPhone 17 Pro trên Apple Store Online

iPhone 17 Pro Max có giá từ 37,99 triệu đồng, phiên bản đắt nhất có giá lên đến 63,99 triệu đồng

Cùng với Apple Store Online, các đại lý bán lẻ cũng công khai giá bán chính thức của thế hệ iPhone mới. Cùng với đó, các đại lý cũng tung ra nhiều ưu đãi như trả góp 0% lãi suất, trợ giá thu cũ đổi mới..., để thu hút khách hàng.

Thế Giới Di Động

Chuỗi bán lẻ nổi tiếng này đã tung ra nhiều chương trình khuyến mãi như thu cũ đổi mới, ưu đãi đặt trước, giảm giá khi thanh toán qua thẻ ngân hàng, tặng phiếu mua hàng... Nếu áp dụng các ưu đãi này, khách hàng có thể giảm tiền triệu khi sắm iPhone mới.

Ngoài ra, giá bán niêm yết của đại lý này cũng tương tự với giá ra mắt của Apple.

Giá bán chi tiết của các iPhone 17 tại TGDĐ

CellphoneS

Giá mua iPhone 17 tại hệ thống CellphoneS thấp nhất từ 20,99 triệu đồng nếu khách hàng đáp ứng đủ ưu đãi thu cũ đổi mới và ưu đãi thanh toán. Đây là mức giá khách hàng có thể tham khảo. Ngoài ra, với 2 phiên bản cao cấp nhất là iPhone 17 Pro Max 1TB và 2TB thì ưu đãi thu cũ tối đa là 5 triệu đồng.

Bảng giá iPhone 17 trên website của CellphoneS

FPT Shop

Hệ thống FPT Shop và F.Studio by FPT cũng đã chính thức thông báo giá bán iPhone mới và cho biết bắt đầu mở cọc từ ngày 12/9, dự kiến nhận máy từ 19/9, giá khởi điểm từ 24,99 triệu đồng.

Khách hàng cũng có thể áp dụng các chương trình như: thu cũ đổi mới, ưu đãi đặt trước, giảm giá khi thanh toán qua thẻ ngân hàng... để nhận được ưu đãi tốt nhất.

Bảng giá chi tiết giá bán các mẫu iPhone mới trên hệ thống bán lẻ FPT Shop và F.Studio by FPT

Viettel Store

Tương tự, mức giá niêm yết của thế hệ iPhone mới tại Viettel Store không thay đổi so với giá công bố của Apple. Tuy nhiên, đại lý này cũng tung ra nhiều chương trình ưu đãi dành cho khách mua hàng. Mức ưu đãi lớn nhất đến 13 triệu, trả góp 0%, thu cũ đổi mới giảm đến 2 triệu đối với iPhone 17 Pro Max.

Giá 4 mẫu iPhone 17 Pro Max tại hệ thống Viettel Store

Di Động Việt

Sau chưa đầy 24 tiếng kể từ khi ra mắt, hệ thống Di Động Việt đã nhận về lượng quan tâm lớn từ khách hàng. Giá bán của đại lý này là từ 24.99 triệu đồng. Khách mua cũng có thể áp dụng các ưu đãi thu cũ đổi mới, ưu đãi thanh toán...

Giá iPhone Air tại hệ thống Di Động Việt

Năm nay, Việt Nam lần đầu tiên nằm trong nhóm thị trường mở bán iPhone sớm nhất thế giới cùng với Mỹ, Singapore. Khách mua hàng có thể đặt trước từ 12/9 và nhận máy từ 19/9.