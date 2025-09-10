Nghệ sĩ đầu tiên trên thế giới khoe trên tay chiếc iPhone 17 Pro mới, thậm chí sở hữu trước cả khi ra mắt?

Ngay sau khi sự kiện ra mắt iPhone 17 kết thúc, cộng đồng mạng đã phải sững sờ khi ngôi sao Dua Lipa bất ngờ xuất hiện cùng chiếc iPhone 17 Pro phiên bản màu Cam Vũ Trụ hoàn toàn mới. Màn hợp tác này đã biến chiếc điện thoại trở thành tâm điểm bàn tán, thậm chí còn gây chú ý hơn cả những nâng cấp công nghệ được công bố.

Dua Lipa là nghệ sĩ đầu tiên trên thế giới sở hữu chiếc iPhone 17 Pro, trước cả khi chiếc điện thoại này ra mắt

Hình ảnh nữ ca sĩ selfie cùng chiếc điện thoại mới toanh là một phần trong chiến dịch quảng bá sản phẩm mới của hãng

Apple đã tiết lộ một đoạn phim tài liệu ngắn ghi lại toàn bộ quá trình thực hiện tour diễn "Radical Optimism Tour" của Dua Lipa. Điều đặc biệt là tất cả khoảnh khắc, từ hậu trường, phòng trang điểm cho đến những giây phút thăng hoa trên sân khấu, đều được quay hoàn toàn bằng chiếc iPhone 17 Pro chưa chính thức mở bán.

Qua ống kính của iPhone 17 Pro, người hâm mộ đã được thấy một Dua Lipa và cũng là cách mà Apple khoe rằng hệ thống camera nâng cấp đã chứng tỏ sức mạnh vượt trội khi mang đến những thước phim có chất lượng không thua kém gì camera chuyên nghiệp, với khả năng tái tạo màu sắc sống động và bắt trọn mọi chuyển động phức tạp trên sân khấu.

Dua Lipa selfie trên iPhone 17 Pro màu Cam Vũ Trụ mới

Tính năng chụp ảnh, quay video được Apple giới thiệu

Tâm điểm của sự chú ý không chỉ dừng lại ở chất lượng video, mà còn đổ dồn về màu sắc mới "Cam Vũ Trụ" (Cosmic Orange) trên tay nữ ca sĩ. Khi kết hợp với phong cách thời trang đỉnh cao của Dua Lipa, màu sắc độc đáo này ngay lập tức tạo ra một cơn sốt, trở thành biểu tượng cho sự thời thượng và đẳng cấp.

Trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội như Instagram, người hâm mộ đang thảo luận sôi nổi về màn hợp tác này. Nhiều người bàn tán về màu sắc mới lạ của chiếc điện thoại cũng như các nâng cấp về quay chụp của iPhone 17 Pro. Năm ngoái, The Weeknd là người được Apple chọn mặt gửi vàng với MV Dancing In The Flames hoàn toàn được quay bằng iPhone 16 Pro.