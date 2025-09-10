Trên tay iPhone 17 "cuối cùng cũng có 120Hz": Apple đã làm đúng điều người dùng mong đợi từ lâu

Sau nhiều năm chờ đợi, iPhone 17 cuối cùng cũng được Apple trang bị màn hình 120Hz - thứ mà người dùng đã khao khát từ thời iPhone 13. Ngoài ra không có quá nhiều thay đổi nổi bật khi Apple tiếp tục sử dụng chiến lược một thiết kế cho 2 đời máy – hay nói cách khác, iPhone 17 chính là iPhone 16 được trang bị màn 120Hz.

Chính vì vậy ấn tượng đầu tiên của iPhone 17 phiên bản màu trắng White là sự quen thuộc nhưng tinh tế hơn, khi Apple vẫn giữ nguyên ngôn ngữ thiết kế nhưng tối ưu hóa từng chi tiết nhỏ.

iPhone 17 với ngoại hình tương tự iPhone 16 nhưng được trang bị màn hình 120Hz.

Điểm thay đổi lớn nhất và dễ nhận biết nhất chính là màn hình 6,3 inch với ProMotion 120Hz. Vuốt qua lại trên iOS 26, cảm giác mượt mà rõ rệt so với 60Hz của iPhone 16. Cuộn Facebook, Instagram hay đọc tin tức, văn bản "trôi" tự nhiên không còn cảm giác giật lag.

Viền màn hình mỏng hơn tạo tỷ lệ màn hình/thân máy hài hòa. Độ sáng tối đa 3000 nits thực sự hữu ích khi sử dụng ngoài trời nắng gắt - màn hình vẫn rõ nét, không phải che tay hay tìm chỗ râm.

Một điều đáng chú ý khác đối với ngoại thất của dòng iPhone mới là sự xuất hiện của màu xanh Sage (hay xanh lá rêu). Màu sắc mới kết hợp với lớp vỏ nhôm trên thân máy tạo điểm nhấn tinh tế hơn, không quá "chói" như các màu sắc khác.

Màu xanh Sage là màu sắc mới của dòng iPhone mới trong năm nay

Vẫn là thiết kế cụm camera quen thuộc với cảm biến chính 48 MP và telephoto 12 MP, tương tự như iPhone 16, nhưng khác biệt ẩn bên dưới chính là cảm biến vuông độc đáo, giúp chụp ảnh sắc nét ở mọi hướng, không cần thiết phải xoay dọc ngang máy như trước đây.

Trong thực tế, chụp selfie nhóm 4-5 người, AI tự động nhận diện và mở rộng góc chụp để "ôm" hết mọi người vào khung hình. Tính năng này hoạt động mượt mà, không có hiệu ứng "giật" hay biến dạng như một số máy Android.

Mặc dù Apple không công bố dung lượng pin chính xác, nhưng thời lượng sử dụng thực tế tốt hơn iPhone 16 nhờ ProMotion thông minh và chip A19 tiết kiệm điện hơn. Sử dụng hỗn hợp (social media, chụp ảnh, nghe nhạc, gọi điện), iPhone 17 dễ dàng "sống" qua ngày dài 12-14 tiếng.

Máy phù hợp với người dùng muốn trải nghiệm iPhone hiện đại, mượt mà nhưng không cần camera "siêu zoom" hay màn hình quá lớn. Với cam kết hỗ trợ iOS 6 năm, đây có thể là lựa chọn "an toàn" cho những ai định dùng dài hạn.

Giá bán tại Việt Nam cụ thể:

- iPhone 17: từ 24,99 triệu đồng (256 GB, 512 GB)

- iPhone Air: từ 31,99 triệu đồng (256 GB, 512 GB, 1 TB)

- iPhone 17 Pro: từ 34,99 triệu đồng (256 GB, 512 GB, 1 TB)

- iPhone 17 Pro Max: từ 37,99 triệu đồng (256 GB, 512 GB, 1 TB)