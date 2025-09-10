HIEUTHUHAI có “quân sư” Gemini Live hậu thuẫn, bảo sao mỗi lần xuất hiện là SUNDAYs lại phổng mũi tự hào

Bí kíp để tốt hơn mỗi ngày cùng HIEUTHUHAI

Phát triển sự nghiệp là một trong những ưu tiên hàng đầu của người trẻ mọi thời đại. Với GenZ, khao khát tạo được sự đột phá trong công việc và khẳng định chỗ đứng ở lĩnh vực mà mình theo đuổi cũng rất lớn. Ngoài việc nỗ lực nâng cao kiến thức, kỹ năng, GenZ còn tận dụng hiệu quả các đột phá công nghệ như AI để hỗ trợ các mục tiêu nghề nghiệp của mình. HIEUTHUHAI cũng không phải là ngoại lệ. Việc tìm kiếm lời khuyên từ trợ lý Gemini Live trên Galaxy A56 5G để chuẩn bị các phần trình diễn ấn tượng, cuốn hút, ghi dấu ấn trong lòng khán giả đã trở thành một phần quen thuộc trong công việc của anh chàng.

Tìm kiếm lời khuyên và nâng cấp kỹ năng cùng Gemini Live trên Galaxy A56 5G là bí quyết để trở thành ngôi sao đa tài của HIEUTHUHAI

Trong clip mới nhất, HIEUTHUHAI đã hé lộ cách khai thác hiệu quả Gemini Live trên điện thoại nhằm tạo ra bất ngờ lớn cho SUNDAYs khi tham gia buổi biểu diễn. Chỉ với một nút bấm ở cạnh bên điện thoại Galaxy A56 5G, nam ca sĩ đã nhanh chóng triệu hồi "quân sư" Gemini Live quen thuộc. Khả năng hiểu tiếng Việt thượng thừa của trợ lý AI này cho phép HIEUTHUHAI có thể giao tiếp, trò chuyện như thể đang làm việc cùng một thành viên trong ekip của mình. Nếu để ý, bạn sẽ phát hiện anh chàng đặt câu hỏi "Có ý tưởng nào cho tiết mục độc đáo hơn hông?" và Gemini Live vẫn hiểu rõ chữ "hông" này. Rành rọt tiếng lóng GenZ hay phương ngữ tiếng Việt là điểm cộng lớn giúp mô hình này có thể đồng hành và hỗ trợ hiệu quả cho tất cả người trẻ bất kể vùng miền hiện nay.

Chỉ một phím bấm trên Galaxy A56 5G là HIEUTHUHAI đã triệu hồi ngay được Gemini Live

Nâng tầm kỹ năng trong một nốt nhạc

Không chỉ có khả năng trò chuyện, giải đáp thắc mắc và đưa ra lời khuyên, ưu điểm lớn nhất của Gemini Live trên Galaxy A56 5G chính là khả năng chia sẻ camera và chia sẻ màn hình. Hiểu nôm na là khi bấm chia sẻ camera, Gemini Live sẽ như có thêm đôi mắt để quan sát mọi thứ xung quanh theo thời gian thực. Từ đó đưa ra phản hồi chính xác, mang tính cá nhân hoá cao nhất cho người dùng.

Chia sẻ camera là cách để Gemini Live có thể quan sát và đưa ra câu trả lời mang tính cá nhân hoá theo thời gian thực

HIEUTHUHAI đã tận dụng triệt để mọi tính năng mạnh mẽ của trợ lý này nhằm nâng tầm kỹ năng trình diễn của mình. Đầu tiên, anh chàng đặt câu hỏi và tìm kiếm gợi ý từ Gemini Live. Vì khán giả đã biết rõ về khả năng rap, vũ đạo và ca hát của anh chàng nên để tạo bất ngờ, Gemini Live liền đề xuất hẳn một tiết mục ảo thuật trong chương trình. Với gợi ý này, HIEUTHUHAI nghĩ ngay đến chú vẹt nhà mình và chia sẻ camera để Gemini Live trên Galaxy A56 5G tư vấn cụ thể nội dung tiết mục. Điều bất ngờ là "quân sư" thông thái này không chỉ gợi ý tiết mục ảo thuật biến ra vẹt từ hộp trống mà còn hướng dẫn tỉ mỉ các bước thực hiện. Chỉ trong tích tắc, HIEUTHUHAI đã bổ sung thêm một kỹ năng sân khấu mới, sẵn sàng gây bất ngờ cho khán giả và khẳng định sự đa tài của mình trong làng giải trí.

Dưới sự tư vấn của Gemini Live trên Galaxy A56 5G, HIEUTHUHAI đã thành công bổ sung kỹ năng làm ảo thuật vào kho tài nghệ của mình

Thêm kỹ năng mới, đời phơi phới cùng Galaxy A56 5G

Giống như HIEUTHUHAI, rất nhiều GenZ hiện cũng đang sử dụng Gemini Live trên Galaxy A56 5G như một công cụ học kỹ năng mới hoàn toàn miễn phí. Chẳng hạn, bạn có thể yêu cầu trợ tá này hoá thân thành người bản ngữ và hướng dẫn bạn trò chuyện bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau trên thế giới. Gemini Live có thể sửa lỗi ngữ pháp, cách dùng từ và hướng dẫn bạn cách biểu đạt chuẩn xác, tự nhiên hơn. Bằng việc chia sẻ màn hình, Gemini Live cũng có thể hoá thân thành giáo viên yoga, đầu bếp lành nghề… để hướng dẫn bạn các kỹ năng tập luyện, nấu nướng chuẩn chỉnh đến từng động tác.

HIEUTHUHAI đã thành công, giờ đến lượt bạn trải nghiệm sự thông thái của Gemini Live

Bên cạnh Gemini Live toàn năng, Galaxy A56 5G cũng sở hữu nhiều tính năng Awesome Intelligence thông minh, giúp đơn giản hóa công việc và cuộc sống của người trẻ. Chẳng hạn tính năng Best Face (Chân dung đẹp nhất) cho phép lựa chọn biểu cảm, góc mặt sau khi đã chụp xong, giúp tiết kiệm tối đa thời gian khi chụp ảnh nhóm. Tính năng Create Filter (Tạo bộ lọc) giúp GenZ chỉnh ảnh thần tốc, bắt "vibe" những bức ảnh lung linh trên mạng xã hội trong một nốt nhạc. Tất cả khiến hành trình học hỏi, trưởng thành của người trẻ trở nên thú vị và thuận tiện hơn rất nhiều.

Với những ưu điểm kể trên, việc sở hữu Galaxy A56 5G không chỉ giúp GenZ "cheap moment" dễ dàng cùng thần tượng HIEUTHUHAI mà quan trọng hơn là có thêm công cụ học tập, xây dựng kỹ năng và phát triển sự nghiệp vô cùng hiệu quả. Nhanh tay nâng cấp Galaxy A56 5G để sẵn sàng bứt tốc với nhiều kỹ năng xịn sò mới.