Ngắm loạt màu sắc "đẹp như mơ" của iPhone 17 và iPhone 17 Pro Max

Vào 0h00 ngày 10/9 (theo giờ Việt Nam), Apple dự kiến công bố tới 7 sản phẩm mới trong sự kiện mang tên Awe Dropping, bao gồm cả các mẫu iPhone cao cấp. Trong đó, màu sắc của loạt iPhone 17 trở thành tâm điểm được bàn tán sôi nổi nhất, khi Apple được cho là sẽ mang tới nhiều lựa chọn mới mẻ, phá cách hơn so với những năm trước.

iPhone 17 tiêu chuẩn

Theo dự đoán, iPhone 17 bản tiêu chuẩn sẽ có năm màu cơ bản: Tím, Xanh lá, Xanh dương, Đen và Trắng. Trong đó, Tím và Xanh lá hứa hẹn xuất hiện với sắc độ tươi mới hơn, mang lại cảm giác trẻ trung, nổi bật. Xanh dương tiếp tục là gam màu an toàn, vốn quen thuộc với người dùng Apple trong nhiều thế hệ.

iPhone 17 mà có loạt màu này chắc sẽ "gây bão"

Hai lựa chọn trung tính là Đen và Trắng sẽ vẫn là ưu tiên hàng đầu cho những ai thích sự đơn giản, tinh tế. Ngoài ra, một số tin đồn còn cho rằng màu Xám có thể xuất hiện nhưng chưa rõ thuộc về bản tiêu chuẩn hay Pro. Về thiết kế, máy vẫn giữ viền nhôm truyền thống, mang lại sự bền bỉ quen thuộc.

iPhone 17 Air

Nếu iPhone 17 tiêu chuẩn tập trung vào sự trẻ trung, iPhone 17 Air lại hướng đến sự nhẹ nhàng và tinh tế. Máy được dự đoán sở hữu bốn tùy chọn màu: Xanh nhạt, Vàng nhạt, Đen và Bạc. Xanh nhạt gợi cảm giác mát mắt, gần giống bầu trời trong trẻo, còn Vàng nhạt mang đến sự tươi sáng, thanh lịch với lớp vỏ ánh kim tinh tế.

iPhone 17 Air đẹp mê với loạt màu sắc tinh tế

Trong khi đó, Đen và Bạc vẫn giữ vững phong cách cổ điển, phù hợp với những ai tìm kiếm sự sang trọng. Đặc biệt, iPhone 17 Air nhiều khả năng sẽ được trang bị khung viền titan, tương tự dòng Pro ở thế hệ trước, giúp nâng tầm thiết kế và mang lại cảm giác cứng cáp, cao cấp hơn.

iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max

Ở phân khúc cao cấp, iPhone 17 Pro và Pro Max được cho là sẽ có bốn màu chủ đạo: Cam, Xanh đậm, Bạc và Đen. Đây là bảng màu gây nhiều chú ý, đặc biệt là phiên bản Cam, một bước đi táo bạo của Apple, tạo điểm nhấn mạnh mẽ cho người dùng ưa thích sự cá tính.

iPhone 17 Pro Max sang trọng cùng loạt màu sắc titan

Xanh đậm mang đến cảm giác sang trọng và trầm tĩnh, Bạc thể hiện sự hiện đại, trong khi Đen vẫn là lựa chọn quen thuộc dành cho người dùng chuyên nghiệp. Điểm khác biệt đáng chú ý so với thế hệ trước là Apple có thể quay lại sử dụng khung nhôm thay cho viền titan, khiến hiệu ứng màu sắc trông khác biệt và có phần mềm mại hơn so với dòng iPhone 16 Pro.

Chỉ còn ít giờ nữa, những đồn đoán về bảng màu sắc của iPhone 17 sẽ được Apple chính thức xác nhận. Tuy nhiên, với những gì đã rò rỉ, có thể thấy hãng công nghệ Mỹ đang muốn đa dạng hóa lựa chọn để chiều lòng cả người dùng trẻ trung lẫn khách hàng yêu thích sự sang trọng, cổ điển. Điều này cũng cho thấy Apple ngày càng chú trọng đến yếu tố cá nhân hóa, khi màu sắc dần trở thành yếu tố quan trọng không kém gì cấu hình hay tính năng.