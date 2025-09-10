iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max lột xác với thiết kế hoàn toàn mới, màu sắc cam sẽ "gây sốt"?

Sự kiện Sẽ mêêêê ra mắt iPhone 17 của Apple diễn ra vào 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam) đang được đánh giá là một trong những màn trình làng hấp dẫn nhất nhiều năm qua. Không chỉ có sự xuất hiện của mẫu iPhone 17 Air hoàn toàn mới, lần này dòng iPhone 17 Pro cũng được cho là mang đến những thay đổi mà người dùng đã mong chờ từ lâu.

Thiết kế lột xác

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở cụm camera sau: Thay vì khối vuông quen thuộc, iPhone 17 Pro và Pro Max được đồn đoán sẽ sở hữu mô-đun kéo dài toàn bộ chiều ngang máy.

iPhone 17 Pro Max được cho là mang đến thay đổi về thiết kế sau nhiều năm

Điều này không chỉ thay đổi diện mạo mà còn kéo theo việc Apple phải dịch chuyển lại logo phía sau. Ngoài ra, iPhone 17 Pro Max có thể dày hơn, ngầm cho thấy dung lượng pin lớn hơn, đồng nghĩa thời gian sử dụng cũng được cải thiện.

Một chi tiết đáng chú ý khác là cả hai mẫu Pro có thể chuyển từ khung titan sang khung nhôm. Vật liệu titan nhiều khả năng sẽ được giữ lại cho iPhone 17 Air để vừa đảm bảo độ mỏng chỉ 5,5mm, vừa duy trì độ bền chắc chắn.

Màn hình nâng cấp

Ở mặt trước, Apple có thể trang bị lớp phủ chống phản chiếu ánh sáng, giúp việc sử dụng ngoài trời thuận tiện hơn. Trong khi đó, tin rò rỉ cho biết ngay cả dòng iPhone tiêu chuẩn cũng sẽ lần đầu tiên có tần số quét 120Hz, khiến nhiều người tin rằng ProMotion có thể xuất hiện ở tất cả phiên bản. Tuy nhiên, một số nguồn lại khẳng định tính năng này vẫn sẽ là đặc quyền của dòng Pro và iPhone 17 Air, đi kèm Always-On Display vốn có trên iPhone 16 Pro.

Theo hình ảnh được Majin Bu chia sẻ, dòng iPhone 17 sẽ có bốn kích thước màn hình khác nhau, trong đó iPhone 17 Air có kích cỡ nằm giữa Pro và Pro Max. Điều này đồng nghĩa mỗi phiên bản iPhone 17 sẽ mang đến trải nghiệm hiển thị riêng, thay vì lặp lại cách chia cỡ như iPhone 15.

Màu sắc gây sốt

iPhone 17 Pro và Pro Max nhiều khả năng sẽ có bốn màu: Đen, trắng, xanh đậm và cam sáng. Trong đó, cam sáng đang là tâm điểm gây tranh cãi, nhưng rò rỉ cho thấy Apple sẽ làm dịu lại tông màu này, chuyển sang phong cách ánh đồng tinh tế hơn. Sự thay đổi sang khung nhôm cũng hứa hẹn mang lại độ rực rỡ và chiều sâu màu sắc tương tự dòng iPhone 16.

Loạt màu sắc được đồn đoán có trên iPhone 17 Pro Max

Camera 48MP, hiệu năng mạnh mẽ với chip A19 Pro

Đây có thể là lần đầu tiên cả ba camera sau (chính, góc siêu rộng và telephoto) đều sở hữu độ phân giải 48MP, giúp chất lượng hình ảnh đồng đều ở mọi dải tiêu cự. Ngoài ra, Apple được cho là sẽ bổ sung nhiều tính năng mới như nút Camera Control thứ hai, khả năng quay đa camera cùng lúc, zoom quang học 8x và ứng dụng camera chuyên nghiệp dành riêng cho dòng Pro. Nếu trở thành hiện thực, đây sẽ là cú hích lớn cho trải nghiệm nhiếp ảnh di động.

Bộ đôi Pro năm nay dự kiến sử dụng chip A19 Pro, bản nâng cấp mạnh mẽ hơn A18 Pro hiện tại, tập trung tối ưu hiệu suất và tiết kiệm năng lượng. iPhone 17 Air có thể dùng A19 Pro phiên bản cắt giảm GPU, trong khi bản tiêu chuẩn sẽ chạy A19 thường.

Giá bán

Theo nhiều nguồn tin, Apple sẽ tăng giá 50 USD cho mỗi mẫu. iPhone 17 Pro có thể khởi điểm từ 1.049 USD đến 1.149 USD, tùy dung lượng lưu trữ. Bù lại, bộ nhớ cơ bản sẽ tăng từ 128GB lên 256GB, phần nào cân bằng với mức giá mới. Nhà phân tích Edison Lee (Jeffries) là người đầu tiên đưa ra dự đoán này, sau đó được nhiều báo cáo khác củng cố.

Nhìn chung, iPhone 17 Pro và Pro Max không chỉ thay đổi về ngoại hình mà còn được hứa hẹn nâng cấp mạnh mẽ về màn hình, camera, chip xử lý và dung lượng lưu trữ. Đây có thể sẽ là cặp đôi iPhone Pro đáng chú ý nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Tất cả những chi tiết trên hiện vẫn chỉ dừng lại ở mức rò rỉ và suy đoán từ giới công nghệ. Sự thật về iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ được hé lộ khi Apple chính thức vén màn trong sự kiện "Sẽ mêêêê" vào 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam) đêm nay!