Giá bán 4 mẫu iPhone 17 mới tại Việt Nam, bản đắt nhất là bao nhiêu?

iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ được Apple giới thiệu rạng sáng ngày 10/9 (giờ Việt Nam) với nhiều nâng cấp đáng chú ý.

Đối với người dùng Việt Nam, câu hỏi lớn nhất lúc này không chỉ là máy có gì mới, mà là "Giá bán iPhone 17 chính hãng (VN/A) là bao nhiêu và cần chuẩn bị bao nhiêu tiền để có thể sở hữu?".

Theo website chính thức của Apple, cả 4 mẫu iPhone 17 năm nay sẽ được mở bán sớm hơn tại thị trường Việt Nam. Cụ thể, người dùng Việt sẽ có thể mua máy từ ngày 19/9 - sớm ngang nhóm thị trường cấp 1 tại khu vực Đông Nam Á: Singapore, Thái Lan và Malaysia. Đây là một tin vui lớn cho người tiêu dùng, đặc biệt là iFan khi có thể dễ dàng sở hữu sớm những chiếc điện thoại chính hãng vừa mới ra mắt.

Sự kiện ra mắt iPhone 17 mới của Apple sẽ diễn ra lúc 0h, ngày 10/09

Dự kiến, hai phiên bản iPhone 17 có giá bán niêm yết từ 23 triệu đồng. iPhone 17 Air có giá bán từ 26 triệu đồng cho phiên bản 128GB bộ nhớ trong.

Trong khi đó, iPhone 17 Pro có giá bán khởi điểm từ 29 triệu đồng cho phiên bản 128GB. iPhone 17 Pro Max có mức giá từ 35 triệu đồng cho bản 256GB.

Giá bán dự kiến của các phiên bản (VN/A) tại Apple Store Online:

iPhone 17: giá từ 23 triệu đồng (bản 128GB).

iPhone 17 Air: giá từ 26 triệu đồng (bản 128GB).

iPhone 17 Pro: giá từ 29 triệu đồng (bản 128GB).

iPhone 17 Pro Max: giá từ 35 triệu đồng (bản 256GB).

Năm nay, thế hệ iPhone 17 được đánh giá có nhiều đột phá. Cả 4 mẫu máy đều thay đổi thiết kế cụm camera, mang đến ngoại hình mới. Riêng iPhone 17 Air được chú ý đặc biệt khi là mẫu điện thoại mới hoàn toàn thay thế cho dòng Plus. Đặc biệt chiếc điện thoại này có độ mỏng chỉ 5.5mm, đưa iPhone 17 Air trở thành chiếc iPhone mỏng nhất lịch sử.

Nhiều mẫu iPhone 17 đang gây tranh cãi về thiết kế!

Sau thời điểm mở bán, mỗi khách hàng chỉ được mua hai chiếc iPhone 17 mỗi loại theo hình thức mua đứt hoặc mua trả góp theo tháng, phí dịch vụ thực 1,67% sau khi thanh toán lần đầu 20%.