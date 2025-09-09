Sau khi iPhone 17 ra mắt, có 4 mẫu iPhone chính thức bị "khai tử"

Sau khi dòng iPhone 17 trình làng, Apple nhiều khả năng sẽ tiếp tục áp dụng chiến lược quen thuộc: loại bỏ một số mẫu cũ để “làm gọn” danh mục sản phẩm, đồng thời thúc đẩy sức hút của thế hệ mới. Đây là cách làm đã được hãng duy trì trong nhiều năm qua.

Vào 0 ngày 9/9 đêm nay (theo giờ Việt Nam), sự kiện Awe Dropping sẽ chính thức diễn ra với tâm điểm là iPhone 17. Theo dự kiến, Apple sẽ ra mắt bốn phiên bản gồm iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max. Cùng thời điểm, một số sản phẩm đời trước sẽ bị ngừng kinh doanh.

iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max có khả năng cao sẽ bị "khai tử" sau màn ra mắt iPhone 17

Giới phân tích dự đoán iPhone 16 Pro và iPhone 16 Pro Max nằm trong nhóm sớm bị khai tử, giống như cách Apple từng làm với các thế hệ Pro trước đó như iPhone 15 Pro, iPhone 14 Pro hay iPhone 13 Pro. Ngoài ra, nguồn tin từ Tom’s Guide cũng cho biết iPhone 15 và iPhone 15 Plus sẽ sớm rời khỏi quầy hàng, nối tiếp việc iPhone 14 và iPhone 14 Plus đã bị dừng bán từ khi iPhone 16e ra mắt hồi tháng 2.

Tuy nhiên, việc khai tử không đồng nghĩa sản phẩm biến mất hoàn toàn. Trên thực tế, dù Apple đã ngừng phân phối trực tiếp, các mẫu iPhone này vẫn xuất hiện tại những đại lý ủy quyền ở Việt Nam. Nguyên nhân là bởi chúng vẫn còn sức hút nhất định nhờ mức giá dễ tiếp cận hơn so với thế hệ mới.

Các chuyên gia cho rằng, việc cắt giảm mẫu mã là bước đi hợp lý. Nếu duy trì quá nhiều phiên bản cùng lúc, Apple sẽ khiến người dùng rối rắm khi lựa chọn. Thêm vào đó, những chiếc iPhone cũ nếu tiếp tục bán ra với giá thấp hơn sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với chính iPhone 17, điều mà Apple chắc chắn muốn tránh.

Chiến lược “khai tử có chọn lọc” vì vậy không chỉ giúp Apple tối ưu dải sản phẩm mà còn đảm bảo doanh số cho thế hệ iPhone mới mỗi năm.