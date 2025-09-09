Bắt đầu sự kiện Apple ra mắt iPhone 17 mới, "Sẽ mêêêê"

0h đêm nay, ngày 10/9 theo giờ Việt Nam, cả thế giới công nghệ sẽ đổ dồn sự chú ý về sự kiện thường niên của Apple. Đây là khoảnh khắc mà thế hệ iPhone 17 chính thức lộ diện sau hàng loạt tin đồn, hé mở những thay đổi có thể định hình thị trường smartphone cao cấp trong năm tới.

Không khí trước giờ G đang nóng hơn bao giờ hết khi Apple Store Online đã đóng cửa để chuẩn bị cập nhật loạt sản phẩm mới, tạo cảm giác hồi hộp quen thuộc với fan toàn cầu.

Hiện tại, Apple Store Online đã thông báo đang được cập nhật, chuẩn bị cho việc ra mắt iPhone 17 và loạt sản phẩm mới.

Bộ tứ iPhone 17, 17 Air, 17 Pro và 17 Pro Max được dự đoán sẽ mang đến những nâng cấp đáng giá về thiết kế, camera lẫn sức mạnh phần cứng, tiếp tục củng cố vị thế đầu bảng của Apple trong cuộc đua smartphone. Những cải tiến đáng trông đợi trên loạt iPhone 17 có thể kể đến màn hình với tần số quét 120Hz trên tất cả các biến thể, kể cả bản tiêu chuẩn, chip xử lý A19 mạnh mẽ nhất do Apple tự phát triển cùng những tính năng AI trên nền tảng iOS 26 hứa hẹn thay đổi trải nghiệm sử dụng theo hướng thông minh và cá nhân hóa hơn.

Với thế hệ iPhone 17, Apple được cho là sẽ mang đến thay đổi thiết kế lớn nhất kể từ thời iPhone X ra mắt năm 2017, đi kèm với những nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng và tính năng.

Không chỉ dừng lại ở iPhone, sự kiện lần này còn được kỳ vọng sẽ giới thiệu Apple Watch Series 11 cùng phiên bản Watch Ultra mới, hướng đến người dùng yêu thích thể thao và sức khỏe, đồng thời có thể xuất hiện cả AirPods thế hệ mới.

Điểm đặc biệt khiến cộng đồng Việt Nam háo hức chính là khả năng thị trường trong nước sẽ lần đầu tiên nằm trong nhóm quốc gia mở bán sớm iPhone 17 series, thay vì phải chờ đợt sau như nhiều năm trước. Các đại lý đã được Apple yêu cầu chuẩn bị cả hai kịch bản: Mở bán từ ngày 27/9 như iPhone 16 năm ngoái hoặc tham gia luôn vào đợt đầu, dự kiến chỉ vài ngày sau sự kiện, tức 19/9. Tất cả đang chờ đợi những tuyên bố chính thức từ Tim Cook và đội ngũ Apple tại sân khấu, nơi mỗi lần ánh đèn bật sáng là một chương mới của lịch sử công nghệ lại được viết tiếp.

Tên sự kiện tiếng Việt lần này là "Sẽ mêêêê."

Kênh xem sự kiện: https://www.youtube.com/watch?v=H3KnMyojEQU

Đang cập nhật...