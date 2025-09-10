Apple AirPods Pro 3 ra mắt: Tai nghe có cảm biến đo nhịp tim, dịch trực tiếp và chống ồn "đỉnh nhất thế giới", giá gần 6,6 triệu đồng

Apple vừa công bố AirPods Pro 3, đánh dấu lần nâng cấp lớn đầu tiên cho dòng tai nghe Pro sau ba năm.

Sản phẩm gây chú ý với việc lần đầu tích hợp cảm biến đo nhịp tim, tính năng dịch trực tiếp và hệ thống chống ồn chủ động (ANC) mới mà Apple khẳng định là "tốt nhất thế giới". AirPods Pro 3 có giá 249 USD, tương đương khoảng 6,6 triệu đồng, cho phép đặt trước từ hôm nay và sẽ chính thức giao hàng vào ngày 19/9.

Về âm thanh, AirPods Pro 3 được nâng cấp với âm trường rộng hơn, khả năng cách âm tốt hơn nhờ nút tai bằng mút xốp. Apple cho biết công nghệ ANC mới tăng gấp đôi hiệu quả so với thế hệ trước, mang lại trải nghiệm chống ồn tối ưu nhất trong các mẫu tai nghe in-ear không dây hiện nay.

Điểm nổi bật khác là cảm biến đo nhịp tim, đây là cảm biến quang học PPG nhỏ nhất của Apple, phát tia hồng ngoại 256 lần/giây để đo hấp thụ ánh sáng trong máu.

Kết hợp cùng cảm biến chuyển động, GPS và AI trên iPhone, hệ thống này có thể theo dõi nhịp tim, lượng calo tiêu hao và hoạt động luyện tập. Người dùng còn có thể trải nghiệm "Workout Buddy" trong ứng dụng thể dục, nơi Apple Intelligence tổng hợp dữ liệu tập luyện và lịch sử sức khỏe.

Tính năng dịch trực tiếp cũng được Apple giới thiệu, cho phép tai nghe tự động hạ âm lượng khi có người nói và phát lại bằng ngôn ngữ của người dùng.

Ngoài ra, thiết kế AirPods Pro 3 cũng đã có sự nâng cấp sau khi Apple phân tích hơn 10.000 bản quét tai 3D, giúp tai nghe nhỏ gọn và vừa vặn hơn. Người dùng có thể chọn giữa 5 kích thước nút tai. Sản phẩm còn đạt chuẩn IP57, tăng khả năng chống mồ hôi và nước.

Cùng với AirPods Pro 3, Apple cũng bổ sung một loạt tính năng mới cho các dòng AirPods khác thông qua iOS 26. AirPods sẽ có thể dùng làm điều khiển từ xa cho ứng dụng camera, hỗ trợ âm thanh chuẩn phòng thu cho AirPods 4 và AirPods Pro 2, cải thiện chất lượng gọi thoại, bổ sung tính năng nhắc sạc và tự động tạm dừng khi người dùng ngủ quên.

AirPods Pro lần cuối được nâng cấp vào năm 2022 với khả năng kháng bụi và hộp sạc USB-C. Lần này, AirPods Pro 3 được kỳ vọng sẽ tạo ra bước tiến lớn trong việc kết hợp tính năng theo dõi sức khỏe, dịch ngôn ngữ và trải nghiệm âm thanh.